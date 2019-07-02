Футбол

«Зенит» заплатит за полузащитника «Селтика» $11 млнНева Спорт 01:44

Австралийский полузащитник шотландского «Селтика» Томас Рогич может стать футболистом петербургского «Зенита». Об этом сообщает Scotland Herald. По информации источника, сине-бело-голубые на следующей неделе предложат шотландцам трансфер игрока.
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Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
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