Футбол
«Зенит» заплатит за полузащитника «Селтика» $11 млнНева Спорт 01:44
Австралийский полузащитник шотландского «Селтика» Томас Рогич может стать футболистом петербургского «Зенита». Об этом сообщает Scotland Herald. По информации источника, сине-бело-голубые на следующей неделе предложат шотландцам трансфер игрока.
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СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича
Спорт-Экспрессвчера в 15:27
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