Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тысяч рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».

с чего всё началось

Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн. Ранее сообщалось, что Сутормин дал оценку старту "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Спорт день за днем

«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Экономика Bloomberg: над россиянами нависла угроза растраты всех сбережений Россияне ради поддержания привычного уровня жизни продолжают активно тратить свои накопления, более того - берут кредиты, пишет Bloomberg.

Происшествия Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе.

Общество ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.

Политика Макрон по-русски написал о России Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным написал в фейсбуке сообщение на русском языке.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Политика Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.

Политика Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.

Гаджеты В России оказался высоким спрос на кнопочные телефоны В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырёх миллионов кнопочных телефонов, что составляет более 20% от всего рынка.

Происшествия Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.

Общество Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.

Транспорт Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.

Армия и оружие Армия Сирии вошла в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб Правительственные силы утратили контроль над Хан-Шейхуном в 2014 году Сирийская армия в воскресенье вошла в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, передает телеканал Al Mayadeen.

Общество В соцсетях раскритиковали устроенную в Петербурге битву помидорами Пользователи соцсетей заявили, что битву помидорами «Томатина», которую петербуржцы устроили 18 августа на стадионе «Кировец», нельзя проводить в городе с блокадным прошлым.

Армия и оружие Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.

Политика В Москве покажут главную архивную тайну XX века Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.

Футбол «Челси» поддержал Сарри, у которого диагностировали пневмонию «Челси» поддержал бывшего главного тренера клуба Маурицио Сарри, ныне возглавляющего «Ювентус», у которого была диагностирована пневмония.