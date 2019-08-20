Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млнГазета.Ru 11:37
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн. Ранее сообщалось, что Сутормин дал оценку старту "Зенита" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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с чего всё началось
Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тысяч рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».Спорт БИЗНЕС Online10:24
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Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей. У нас есть документ с подтверждением
Спорт БИЗНЕС Online10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:30, Ашберн
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