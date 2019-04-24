Футбол
«Зенит» замолчал после победы над «Динамо»Спорт день за днем вчера в 17:17
|6′
Кирилл Панченко
|20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
|52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
|59′
Артем Дзюба
|60′
Сердар Азмун
|66′
|70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
|70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
|76′
|82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
|90′
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
19
Смольников
25
Барриос
18
Жирков
27
Оздоев
38
Мусаев
33
Эрнани
22
Дзюба
17
Шатов
1
Шунин
24
Евгеньев
25
Козлов
2
Морозов
3
Хольмен
44
Шуньич
19
Москвичев
27
Соу
22
Жоаозиньо
48
Луценко
7
Марков
Динамо
Расстановка 5‑3‑2
Никто из игроков «Зенита» не остановился в микст-зоне после победы над «Динамо» (2:0). Не все даже там появились. Мимо прошагали аргентинцы Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони. Защитник Игорь Смольников появился с двумя сыновьями.
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«Зенит» - «Динамо»: Дзюба, Азмун и Дриусси начнут атаковать с первых минут
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 13:00
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