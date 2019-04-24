Футбол

«Зенит» замолчал после победы над «Динамо»Спорт день за днем вчера в 17:17

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
Никто из игроков «Зенита» не остановился в микст-зоне после победы над «Динамо» (2:0). Не все даже там появились. Мимо прошагали аргентинцы Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони. Защитник Игорь Смольников появился с двумя сыновьями.
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