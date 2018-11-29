Футбол
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
|54′
Денис Вавро
Сотириос Папаяннопулос
Роберт Мак
|59′
Себастьян Дриусси
Антон Заболотный
|60′
|60′
Карло Хольсе
Расмус Фальк Йенсен
|63′
Роберт Сков
Александр Ерохин
|67′
|73′
Зека
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
|74′
|79′
Роберт Сков
Йонас Винд
Эрнани
Магомед Оздоев
|88′
Магомед Оздоев
|89′
«Зенит» впервые в РПЛ-2018/19 начал матч с тремя центральными защитниками, а фланги закрыли Далер Кузяев (правый) и Роберт Мак (левый). Тогда план тренера полностью сработал, и перед матчем с «Копенгагеном» от Семака снова ожидали специальных решений под соперника.
Sports.ruвчера в 19:45
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Роберт Мак: "В моменте с забитым мячом мне немного повезло. Но гол есть гол!"
Спорт-Экспрессвчера в 15:52
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