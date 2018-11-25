Футбол

«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»
Матч ТВ
03:46

Зенит — Ростов
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов». Матч стартует в 19:00 по московскому времени. Ростовчане в своем Twitter опубликовали видео, на котором видно, что крыша «Санкт-Петербург Арены» закрыта.
Матч ТВ03:46

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Крыша на Крестовском будет закрыта во время матча «Зенит» – «Ростов»

Телеканал Санкт-Петербург06:35

«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»

Матч ТВ03:46

«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»

Sportbox.RU03:46

На матче «Зенит» - «Ростов» будет закрыта крыша

Спорт-Экспресс03:08
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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