Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Наполи»Нева Спорт 08:10
Петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на приобретение защитника «Наполи» Мариу Руя. Как сообщает Tuttosport, в услугах игрока также заинтересованы «Милан», «Аталанта» и «Шальке-04». 28-летний защитник присоединился к составу «Наполи» летом 2017 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов
ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Автоспорт
Фернандо Алонсо стал двукратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана»
Экипаж команды Toyota в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:32
Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
Обновлено в 13:45
Футбол
Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»
Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение.
Обновлено в 12:36
Футбол
Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко
Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко. С 32-летним футболистом заключён двухлетний контракт.
Обновлено в 13:47
Политика
Гройсман отправил на «пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что старым партиям в стране пора на "политическую пенсию".
Обновлено в 15:48
Политика
Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме
Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного
В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
Политика
Песков сказал о позиции Путина в отношении Зеленского
Обновлено в 15:30
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Политика
В ДНР установили организаторов убийства Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку
Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Футбол
Футболист «Зенита» вошел в символическую сборную Евро-U21
УЕФА опубликовал символическую сборную молодежных чемпионатов Европы за все время проведения турнира.
Обновлено в 15:26
Гаджеты
Смартфон Honor 9X Pro прошёл сертификацию в России
Некоторое время назад смартфон Honor 9X прошёл сертификацию в Китае.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека
Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25