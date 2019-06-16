Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Наполи»Нева Спорт 08:10

Петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на приобретение защитника «Наполи» Мариу Руя. Как сообщает Tuttosport, в услугах игрока также заинтересованы «Милан», «Аталанта» и «Шальке-04». 28-летний защитник присоединился к составу «Наполи» летом 2017 года.
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«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Наполи»

Нева Спорт08:10

Защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит»

Спорт БИЗНЕС Online06:30

СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Наполи» о переходе защитника Руя

Спорт-Экспресс05:30

«Зенит», «Милан» и «Шальке» претендуют на защитника «Наполи» Руя

Sports.ru06:27

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Руем

Чемпионат05:43

«Зенит» претендует на защитника «Наполи» Мариу Руя

Sport24.ru05:03

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу Руем

Евро-футбол.ру05:27
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Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева

Обновлено вчера в 18:16
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ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов

ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
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Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
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Фернандо Алонсо стал двукратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана»

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Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц

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Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

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Футбол

Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси»

Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение.
Обновлено в 12:36
Футбол

Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко

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Обновлено в 13:47
Политика

Гройсман отправил на «пенсию» партии Порошенко и Тимошенко

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что старым партиям в стране пора на "политическую пенсию".
Обновлено в 15:48
Политика

Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме

Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца

День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного

В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
Политика

Песков сказал о позиции Путина в отношении Зеленского

Обновлено в 15:30
Музыка

Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов

Обновлено в 07:26
Политика

В ДНР установили организаторов убийства Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку

Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Политика

Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»

Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
Спорт

Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
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Лиза Боярская снялась с кольцом в носу

Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
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В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Футбол

Футболист «Зенита» вошел в символическую сборную Евро-U21

УЕФА опубликовал символическую сборную молодежных чемпионатов Европы за все время проведения турнира.
Обновлено в 15:26
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Смартфон Honor 9X Pro прошёл сертификацию в России

Некоторое время назад смартфон Honor 9X прошёл сертификацию в Китае.
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Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

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Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека

Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
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Португальский футболист, защитник клуба «Наполи» и национальной сборной Португалии.
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