Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»
Газета.Ru
04:38

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Лиона" Люки Тузара, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, российский клуб уже контактировал с "Лионом", однако французская команда пока не намерена вести переговоры.
Газета.Ru04:38

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СМИ: «Зенит» интересуется хавбеком «Лиона»

Спорт-Экспресс05:37

Во Франции сообщили об интересе «Зенита» к полузащитнику «Лиона»

Советский спорт05:30

«Зенит» хочет купить капитана молодежной сборной Франции. Transfermarkt оценивает его в 20 млн

Спорт день за днем03:54

«Зенит» интересуется хавбеком «Лиона» Тусаром

Чемпионат04:28

«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тузаром

Sports.ru04:59

«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тузаром

Sport24.ru04:04

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»

Газета.Ru04:38
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Происшествия

Подъезд дома обрушился в Магнитогорске в результате взрыва газа

Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео

Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Обновлено в 03:34
Происшествия

В Ингушетии застрелен потомок шейха Белхороева и религиозный деятель

В Ингушетии убили Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Политика

Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Существует угроза обрушения еще двух подъездов дома в Магнитогорске

Около 04.00 по московскому времени на пр. Карла Маркса, 164 произошел взрыв бытового газа, в результате которого рухнул седьмой подъезд многоквартирного дома.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton

В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия

Главы МЧС и Минздрава прибыли в Магнитогорск

Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия

СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован

Обновлено в 04:17
Политика

МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России

Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Политика

Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Транспорт

В Крыму открыли движение по первой очереди трассы «Таврида»

В Крыму открыли движение транспорта по 190-километровому участку трассы «Таврида».
Обновлено в 05:51
Политика

Британский посол по-русски поздравил россиян с Новым годом

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом, пообещав превратить "вызовы" в отношениях двух стран в 2019 г в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.
Обновлено в 04:47
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске купят новые квартиры

Взрыв газа, ставший причиной трагедии, произошел в квартире на втором этаже, расположенной прямо над аркой для проезда автомобилей.
Обновлено в 02:21
Хоккей

Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно

Обновлено в 04:03
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске

Обновлено в 06:13
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 1 января

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 1 января. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 05:52
Энергетика

Пашинян и Путин договорились по цене на газ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Экономика

Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций

Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Магнитогорске объявлен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Магнитогорске объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Челябинской области объявят траур из-за ЧП в Магнитогорске

В Челябинской области собираются объявить траур из-за трагедии в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома.
Обновлено в 03:50
Политика

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины

В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске

Обновлено в 05:30
Происшествия

В ДТП в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали

В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали.
Обновлено в 05:36
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Спорт

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Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
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Мейвезер заработает за выставочный бой с Нацукавой $ 9 млн

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что за выставочный бой с Тенсином Нацукавой он получит $ 9 млн.
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Французский футболист, полузащитник клуба «Олимпик Лион». Капитан молодёжной сборной Франции.
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