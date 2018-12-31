Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»
Газета.Ru
04:38

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Лиона" Люки Тузара, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, российский клуб уже контактировал с "Лионом", однако французская команда пока не намерена вести переговоры.
Газета.Ru04:38

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«Зенит»: вместо Оздоева – хавбек «Лиона»? Трансферные слухи за день

Спорт-Экспресс10:00

Во Франции сообщили об интересе «Зенита» к полузащитнику «Лиона»

Советский спорт05:30

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»

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«Зенит» хочет купить капитана молодежной сборной Франции. Transfermarkt оценивает его в 20 млн

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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
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Футбольная сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

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Обновлено в 07:19
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Венсан Компани: «Гордость „Манчестер Сити“ задета»

За последние несколько недель наша гордость была задета, но нам есть, ради чего играть.
Обновлено в 10:47
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Мане избежал наказания за то, что схватил Лихтштайнера за горло

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания за стычку с защитником лондонского «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:40
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«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини

Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
Футбол

Сульшер повторил рекорд Моуриньо в МЮ

Обновлено вчера в 16:12
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Рабьо отказался перейти в «Тоттенхэм», посчитав клуб слишком слабым

По данным источника, французский хавбек посчитал, что лондонский клуб является слишком слабым для его уровня.
Обновлено в 09:14
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В сборной России назвали самого высокого и низкого игроков в 2018 году

Сборная России по футболу в официальном Twitter назвала самого высокого и самого низкого игрока команды в 2018 году.
Обновлено в 09:17
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В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
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«Дижон» уволил своего главного тренера

Футбольный французский клуб «Дижон» уволил своего главного тренера Оливье Далль'Оглио с занимаемого поста, сообщает 31 декабря официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:51
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«Вест Бромвич» арендовал защитника «Эвертона»

Английский «Вест Бромвич» в последний день 2018 года объявил о пополнении состава защитником «Эвертона» Мэйсоном Холгейтом.
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Макелеле: танцы Погба после голов — это неуважение к сопернику

Бывший футболист сборной Франции Клод Макелеле раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за танцы после голов.
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Французский футболист, полузащитник клуба «Олимпик Лион». Капитан молодёжной сборной Франции.
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