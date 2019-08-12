Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun. По информации издания, российский клуб готов отдать за футболиста £12 млн. Отмечается, что зарплата игрока может составить £70 тыс. в неделю.

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Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

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