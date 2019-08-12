Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной ШотландииГазета.Ru 02:33
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun. По информации издания, российский клуб готов отдать за футболиста £12 млн. Отмечается, что зарплата игрока может составить £70 тыс. в неделю.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут
На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.
Обновлено в 00:51
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
Обновлено в 02:42
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Политика
В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины
Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
Обновлено в 00:07
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 02:13
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина
Следите за состоянием зубов ребенка с самого раннего возраста, советует Департамент здравоохранения Москвы.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Правозащитники разыскивают избившего девушку на митинге росгвардейца
На видео два бойца ведут девушку, в какой-то момент один из росгвардейцев бьёт её в живот.
Обновлено вчера в 11:47
Наука
У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Следком возбудил дело из-за нападения на ульяновских росгвардейцев
СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на сотрудников Росгвардии в Ульяновске.
Обновлено в 02:46
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Волейбол
Дмитрий Мусэрский: «Все понимали ответственность, но паники в команде не было»
Наша сборная понимала, что отпускать такую возможность, отпускать эту команду нельзя ни в коем случае.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Никита Белых рассказал о работе в колонии
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.
Обновлено в 03:06
Единоборства
Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Обновлено в 03:12
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Обновлено вчера в 22:26
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР
Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Обновлено в 03:18
Происшествия
В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки
В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.
Обновлено в 00:10