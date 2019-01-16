«Зенит» заинтересовался защитником «Севильи» АранойИзвестия 15:05

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересовался бразильским защитником «Севильи» Гильерме Араной. О том, что футболист может покинуть состав испанского клуба в зимнее трансферное окно, пишет «Газета.ру». По данным издания, речь идет об аренде игрока.

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