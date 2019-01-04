Футбол

«Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда»
LiveSport.ru
00:17

«Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда» Джерри Сен Жюстом, информирует AD. По информации издания, 22-летний футболист всерьез задумался о смене клубной прописки.
LiveSport.ru00:17

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«Зениту» интересен защитник «Фейеноорда»

Евро-футбол.ру00:11

Защитник «Фейеноорда» Сен Юст интересен «Зениту»

Sport24.ruвчера в 23:54

AD: «Зенит» интересуется 22-летним защитником «Фейеноорда» Сен-Жюстом

Sports.ru00:49

СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Фейеноорда» Сен Жюстом

Спорт-Экспрессвчера в 23:30

«Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда»

LiveSport.ru00:17

СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Фейеноорда»

Чемпионатвчера в 20:10

«Зенит» хочет купить 22-летнего защитника «Фейеноорда»

Бомбардир.рувчера в 22:58
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Политика

В бундестаге прогнозируют ухудшение отношений с Россией

Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:57
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске

Все 39 погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Арестованный в России американец оказался также британским подданным

Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан является не только гражданином США, но и подданным Великобритании.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения перекрытий одного их подъездов 10-этажного жилого дома.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске спасли собаку

После завершения поисково-спасательных работ на месте взрыва бытового газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске сотрудники МЧС извлекли из-под завалов живую собаку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено вчера в 10:24
Армия и оружие

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

В США палата представителей приняла новый проект бюджета

22 декабря 2018 года в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку двум партиям не удалось согласовать бюджет, так как республиканцы во главе с Трампом потребовали выделения значительных средств на строительство стены на американо-мексиканской границе, а демократы отказались одобрять эту идею.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Трамп снова сделал мем в стиле «Игры престолов»

На картинке изображен Трамп, а снизу находится подпись "стена близко", которая выполнена характерным шрифтом, использующимся в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

На Украине начали расследовать попытку захвата власти

Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено вчера в 12:39
Гаджеты

Первый складной Xiaomi показали на видео

В Сети опубликовано первое видео со складным смартфоном от китайского производителя Xiaomi.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

В Новочеркасске частично обрушилось четырехэтажное здание

Стена четырехэтажного здания частично обрушилась в Новочеркасске, из него эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Обновлено в 01:30
Гаджеты

Qualcomm внесла обеспечительный платеж для запрета iPhone 7 в Германии

Поставщик чипов для мобильных телефонов Qualcomm внес обеспечительный платеж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу решения суда о запрете продаж в Германии iPhone 7 и iPhone 8. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Состояние спасенного в Магнитогорске младенца остается стабильным

Обновлено в 00:00
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области

По меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Политика

На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла

Тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который был отправлен на Украину в преддверии праздничного богослужения 7 января, задержали на местной таможне.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

На северо-западе Москвы машина сбила двух пешеходов и загорелась

Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на северо-западе Москвы, после чего автомобиль загорелся.
Обновлено вчера в 19:32
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено 02 января в 18:18
Происшествия

В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора.
Обновлено вчера в 21:25
Хоккей

Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ

Обновлено вчера в 16:54
Экономика

Акции Apple упали более чем на 9%

На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 10:56
Хоккей

«Тампа» уверенно обыграла «Лос-Анджелес», Кучеров набрал четыре очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Аэропорты Гатвик и Хитроу закупили системы защиты от дронов

Обновлено вчера в 23:18
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Фейеноорд
Спортивный клуб
Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама. Нынешнее название клуб получил в 1973 году с целью упрощения чтения иностранцами.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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