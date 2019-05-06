«Зенит» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиМР7.ру 09:05

«Зенит» заинтересован в иранском защитнике «Ахмата» Миладе Мохаммади, сообщает «Чемпионат». Один из факторов перехода может стать дружба футболиста с нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. Напомним, Мохаммади выступает за грозненский клуб с февраля 2016 года.

Спорт день за днем

Футбол Кокорин-младший: в СИЗО прочитал 40 книжек, это рекорд Кирилл Кокорин сказал, что исправился на следующий же день, как оказался в СИЗО.

Общество Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота» После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.

Футбол «Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Происшествия Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.

Политика Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец 5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Политика «Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром» Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Политика Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.

Экономика Morgan Stanley сворачивает деятельность в России "Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.

Происшествия В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

Путешествия Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Происшествия В катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве погиб гражданин США Пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан сообщила, что американский гражданин погиб при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.