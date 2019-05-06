Футбол

«Зенит» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиМР7.ру 09:05

«Зенит» заинтересован в иранском защитнике «Ахмата» Миладе Мохаммади, сообщает «Чемпионат». Один из факторов перехода может стать дружба футболиста с нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. Напомним, Мохаммади выступает за грозненский клуб с февраля 2016 года.
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СМИ: «Зенит» может приобрести защитника «Ахмата»

Матч ТВ09:13

Источник: «Зенит» хочет приобрести защитника «Ахмата» Мохаммади

Советский спорт08:50

Агент подтвердил, что Мохаммади может стать игроком «Зенита»

Sport.ru10:30

Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в „Зените“»

Sport24.ru09:11

Стало понятно, почему «Зенит» хочет купить Мохаммади из «Ахмата»

Спорт день за днем11:27

«Зенит» заинтересован в защитнике «Ахмата» Мохаммади

Чемпионат08:45

«Зенит» хочет подписать защитника «Ахмата» Мохаммади

Sports.ru09:26
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Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 14:50
Футбол

Кокорин-младший: в СИЗО прочитал 40 книжек, это рекорд

Кирилл Кокорин сказал, что исправился на следующий же день, как оказался в СИЗО.
Обновлено в 15:10
Общество

Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»

После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Обновлено в 16:29
Футбол

«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 15:12
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия

Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»

Обновлено в 14:19
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов

В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Наука

Миллиону видов животных и растений грозит вымирание

Обновлено в 14:58
Политика

Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Общество

Эксперты рассказали, как распознать психопата в разговоре

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования

Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Происшествия

В катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве погиб гражданин США

Пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан сообщила, что американский гражданин погиб при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено в 09:20
Общество

Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы

Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию.
Обновлено в 05:57
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Иранский футболист, Полузащитник|полузащитник клуба «Ахмат» и сборной Ирана. Брат-близнец футболиста Мехрдада Мохаммади.
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