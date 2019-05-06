Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиМР7.ру 09:05
«Зенит» заинтересован в иранском защитнике «Ахмата» Миладе Мохаммади, сообщает «Чемпионат». Один из факторов перехода может стать дружба футболиста с нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. Напомним, Мохаммади выступает за грозненский клуб с февраля 2016 года.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Футбол
Кокорин-младший: в СИЗО прочитал 40 книжек, это рекорд
Кирилл Кокорин сказал, что исправился на следующий же день, как оказался в СИЗО.
Обновлено в 15:10
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Футбол
«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 15:12
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
"Манчестер Сити" дома одолел "Лестер Сити" в центральном матче 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Футбол
Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»
Обновлено в 14:19
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Наука
Миллиону видов животных и растений грозит вымирание
Обновлено в 14:58
Политика
Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Общество
Эксперты рассказали, как распознать психопата в разговоре
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия
В катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве погиб гражданин США
Пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан сообщила, что американский гражданин погиб при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 10:11
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено в 09:20
Общество
Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы
Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию.
Обновлено в 05:57