«Зенит» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиМР7.ру 09:05

«Зенит» заинтересован в иранском защитнике «Ахмата» Миладе Мохаммади, сообщает «Чемпионат». Один из факторов перехода может стать дружба футболиста с нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. Напомним, Мохаммади выступает за грозненский клуб с февраля 2016 года.

Спорт день за днем

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.

Политика Помпео рассказал о переговорах с Лавровым Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие России отвели третье место по расходам на оборону Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.

Футбол Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Экономика Morgan Stanley сворачивает деятельность в России "Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Китайский лидер выразил соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево «От лица всего китайского народа, от имени китайского правительства и от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования семьям жертв и раненным», — говорится в телеграмме, которую лидер КНР отправил главе России Владимиру Путину.

Происшествия Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.

Происшествия Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

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