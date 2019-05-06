Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Ахмата» МохаммадиМР7.ру 09:05
«Зенит» заинтересован в иранском защитнике «Ахмата» Миладе Мохаммади, сообщает «Чемпионат». Один из факторов перехода может стать дружба футболиста с нападающим сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. Напомним, Мохаммади выступает за грозненский клуб с февраля 2016 года.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:06, Ашберн
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Политика
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено в 18:10
Футбол
Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ
Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Китайский лидер выразил соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево
«От лица всего китайского народа, от имени китайского правительства и от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования семьям жертв и раненным», — говорится в телеграмме, которую лидер КНР отправил главе России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено в 13:29
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни 13 человек
Обновлено в 17:31
Футбол
Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
ВВС США успешно сбили ракеты лазером
ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Рыбак при попытке словить корюшку упал с дамбы и погиб
Рыбаку, который упал накануне вечером с дамбы, было всего 32 года. Обычная рыбалка стала для молодого человека последней.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Политика
Качественная российская нефть начала поступать на Украину
«В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 11:45