Футбол
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости вчера в 17:15
В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что генеральный директор «Зенита» рассказал о расторжении контракта с Маркизио.
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СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича
Спорт-Экспрессвчера в 15:27
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
На Ставрополье полицейские украли зерно на 18 миллионов рублей
Следователи в Ипатовском городском округе задержали двух полицейских и работника предприятия по подозрению кражи зерна на 18 млн рублей.
Обновлено в 04:17
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Общество
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Игры
В Cyberpunk 2077 будет три играбельных пролога
Обновлено в 01:45
Транспорт
Компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
Со 2 июля авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию.
Обновлено в 02:00
Кино
Люк Бессон отказался ехать в Россию на премьеру своего фильма «Анна»
Французский режиссер Люк Бессон отменил визит в Россию на премьеру своего фильма «Анна».
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Общество
Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка
Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Петербурге автоледи прокатила на капоте молодого человека
Инцидент произошел утром во вторник, 2 июля В Санкт-Петербурге автоледи прокатила молодого человека на капоте своей машины, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Суд в Кемерове объединил два дела о пожаре в «Зимней вишне»
Сегодня Заводский районный суд объединил уголовное дело начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", с другим делом, обвиняемыми по которому проходят семь человек.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск РФ встретится с главой минобороны Пакистана
Переговоры главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова с министром обороны Пакистана Первезом Хаттаком пройдут в Исламабаде.
Обновлено в 06:05
Общество
Finnair озвучила свою позицию по транссибирским маршрутам
Finnair выполняет в текущем летнем расписании более 40 перелетов в неделю в Китай, Японию, Южную Корею, которые предполагают использование перелетов через транссибирские маршруты.
Обновлено в 05:14
Транспорт
В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов
В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Экс-полковник полиции из Ростова сбежала от следствия в Грузию
Бывшая начальница отдела дознания ОП №7 Пролетарского района Ростова Наталья Разумная, подозреваемая в мошенничестве и фальсификации уголовных дел, скрылась от следствия в Грузии, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт 1Rnd.ru.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном
О матери сына Лазарев ничего не рассказывает. По словам Киркорова, ребенка певцу выносила суррогатная мать.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Футбол
«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии
Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщается в официальном «твиттере» парижского клуба.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
AFP: на западе Нигера боевики атаковали лагерь правительственной армии
Боевики атаковали в понедельник лагерь правительственной армии Нигера на западе страны близ границы с Мали, сообщает агентство France Press со ссылкой на военные источники.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Экономика
Budweiser готовится провести крупнейшее IPO нынешнего года
Budweiser Brewing Company намерена привлечь в ходе IPO миноритарной доли в своем азиатско-тихоокеанском бизнесе (Budweiser APAC) как минимум $8,3 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на документацию предстоящего листинга на Гонконгской бирже.
Обновлено в 05:32