Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости вчера в 17:15

В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что генеральный директор «Зенита» рассказал о расторжении контракта с Маркизио.
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Рогич из «Селтика» может занять в «Зените» позицию Маркизио

Gazeta.SPbвчера в 22:41

Вышел из футзала, играл на ЧМ-2018, проигрывал «Зениту» в ЛЕ. В Питере интересуются австралийцем

Sport24.ruвчера в 17:30

СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича

Спорт-Экспрессвчера в 15:27

«Зенит» готов заплатить €10 млн за австралийского игрока

Газета.Ruвчера в 16:30

«Зенит» приготовил 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика»

Sport.ruвчера в 16:13

«Зенит» готов заплатить € 10 млн за хавбека «Селтика» Рогича

Чемпионатвчера в 15:37

«Зенит» готов заплатить за нападающего «Селтика» 10 миллионов евро

Советский спортвчера в 15:22
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия

На Ставрополье полицейские украли зерно на 18 миллионов рублей

Следователи в Ипатовском городском округе задержали двух полицейских и работника предприятия по подозрению кражи зерна на 18 млн рублей.
Обновлено в 04:17
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Общество

В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства

"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Игры

В Cyberpunk 2077 будет три играбельных пролога

Обновлено в 01:45
Транспорт

Компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Со 2 июля авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию.
Обновлено в 02:00
Кино

Люк Бессон отказался ехать в Россию на премьеру своего фильма «Анна»

Французский режиссер Люк Бессон отменил визит в Россию на премьеру своего фильма «Анна».
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Общество

Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

Обновлено в 05:30
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Общество

Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка

Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Петербурге автоледи прокатила на капоте молодого человека

Инцидент произошел утром во вторник, 2 июля В Санкт-Петербурге автоледи прокатила молодого человека на капоте своей машины, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Суд в Кемерове объединил два дела о пожаре в «Зимней вишне»

Сегодня Заводский районный суд объединил уголовное дело начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", с другим делом, обвиняемыми по которому проходят семь человек.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск РФ встретится с главой минобороны Пакистана

Переговоры главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова с министром обороны Пакистана Первезом Хаттаком пройдут в Исламабаде.
Обновлено в 06:05
Общество

Finnair озвучила свою позицию по транссибирским маршрутам

Finnair выполняет в текущем летнем расписании более 40 перелетов в неделю в Китай, Японию, Южную Корею, которые предполагают использование перелетов через транссибирские маршруты.
Обновлено в 05:14
Транспорт

В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов

В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Экс-полковник полиции из Ростова сбежала от следствия в Грузию

Бывшая начальница отдела дознания ОП №7 Пролетарского района Ростова Наталья Разумная, подозреваемая в мошенничестве и фальсификации уголовных дел, скрылась от следствия в Грузии, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт 1Rnd.ru.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном

О матери сына Лазарев ничего не рассказывает. По словам Киркорова, ребенка певцу выносила суррогатная мать.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщается в официальном «твиттере» парижского клуба.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

AFP: на западе Нигера боевики атаковали лагерь правительственной армии

Боевики атаковали в понедельник лагерь правительственной армии Нигера на западе страны близ границы с Мали, сообщает агентство France Press со ссылкой на военные источники.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Политика

«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощь для Иркутской области

Обновлено в 05:52
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Экономика

Budweiser готовится провести крупнейшее IPO нынешнего года

Budweiser Brewing Company намерена привлечь в ходе IPO миноритарной доли в своем азиатско-тихоокеанском бизнесе (Budweiser APAC) как минимум $8,3 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на документацию предстоящего листинга на Гонконгской бирже.
Обновлено в 05:32
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Том Рогич
Австралийский футболист
Австралийский футболист сербского происхождения, полузащитник клуба «Селтик», игрок сборной Австралии.
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