Футбол
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости 17:15
Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,75 миллиона евро. В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии.
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Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»
Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
Обновлено в 16:13
Здоровье
В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза
В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:37
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Космос
Праздник для астрономов
В 1919 году полное солнечное затмение позволило Артуру Эддингтону (будущему сэру и председателю Королевского астрономического общества), Фрэнку Дайсону и Энди Кроммелину выполнить измерения смещения положений звезд в окрестности солнечного диска и сравнить их с предсказаниями незадолго до того (в 1915 году) опубликованной общей теории относительности Эйнштейна.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено в 07:35
Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена завершился в Москве. Последние экзамены прошли 1 июля, передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области за ночь упал на метр
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области упал на метр за прошедшую ночь — с 14-ти до 13-ти метров.
Обновлено 29 июня в 23:05
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Более 4 тысяч новых мест появится в школах Новосибирской области
По словам губернатора Андрея Травникова, в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» Новосибирской области предстоит ввести беспрецедентный объём мест в школах и детских садах.
Обновлено в 04:56
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено в 17:00
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе извинилась за концерт в России
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей
Корписало подписал однолетний контракт с «Коламбусом»
Голкипер Йонас Корписало продлил контракт с "Коламбусом" на один год, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:22
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Медведев заявил о необходимости обновления «Единой России»
"Единая Россия" испытывает дефицит доверия россиян и должна быть обновлена, считает председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:32
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53