Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости 17:15

Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,75 миллиона евро. В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии.
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Вышел из футзала, играл на ЧМ-2018, проигрывал «Зениту» в ЛЕ. В Питере интересуются австралийцем

Sport24.ru17:30

«Зенит» готов заплатить за нападающего «Селтика» 10 миллионов евро

Советский спорт15:22

СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича

Спорт-Экспресс15:27

«Зенит» приготовил 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика»

Sport.ru16:13

«Зенит» хочет купить Рогича за 11,4 млн долларов

Gazeta.SPb16:05

«Зенит» готов заплатить € 10 млн за хавбека «Селтика» Рогича

Чемпионат15:37

«Зенит» интересуется австралийцем Рогичем. «Селтик» просит 15 млн фунтов

Sports.ru17:06
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Футбол

Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»

Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
Обновлено в 16:13
Здоровье

В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза

В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:37
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Космос

Праздник для астрономов

В 1919 году полное солнечное затмение позволило Артуру Эддингтону (будущему сэру и председателю Королевского астрономического общества), Фрэнку Дайсону и Энди Кроммелину выполнить измерения смещения положений звезд в окрестности солнечного диска и сравнить их с предсказаниями незадолго до того (в 1915 году) опубликованной общей теории относительности Эйнштейна.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено в 18:49
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Общество

В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

Основной период сдачи единого государственного экзамена завершился в Москве. Последние экзамены прошли 1 июля, передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области за ночь упал на метр

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области упал на метр за прошедшую ночь — с 14-ти до 13-ти метров.
Обновлено 29 июня в 23:05
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:45
Общество

Более 4 тысяч новых мест появится в школах Новосибирской области

По словам губернатора Андрея Травникова, в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» Новосибирской области предстоит ввести беспрецедентный объём мест в школах и детских садах.
Обновлено в 04:56
Футбол

Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»

Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено в 17:00
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе извинилась за концерт в России

Обновлено вчера в 11:08
Хоккей

Корписало подписал однолетний контракт с «Коламбусом»

Голкипер Йонас Корписало продлил контракт с "Коламбусом" на один год, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:22
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

Медведев заявил о необходимости обновления «Единой России»

"Единая Россия" испытывает дефицит доверия россиян и должна быть обновлена, считает председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
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Том Рогич
Австралийский футболист
Австралийский футболист сербского происхождения, полузащитник клуба «Селтик», игрок сборной Австралии.
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