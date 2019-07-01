Футбол
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости вчера в 17:15
В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что генеральный директор «Зенита» рассказал о расторжении контракта с Маркизио.
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СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича
Спорт-Экспрессвчера в 15:27
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В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
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У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
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Артист в интервью автору проекта "Пограничная зона" Егору Куроптеву ранее сказал о том, что грузинским исполнителям не стоит ехать с гастролями в Россию.
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В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
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В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
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Три генерала Росгвардии подали в отставку
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Обновлено вчера в 07:14
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Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье
Переговоры пензенских властей и протестующих медиков вышли из тупика
Участникам «итальянской забастовки» — сотрудникам станции скорой помощи Пензенской области удалось выйти из тупика в переговорах с властями.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Алтайский край вошёл в пилотный проект по снижению бедности
До 2024 года повысить реальные доходы граждан планируется также в Алтайском крае, Республиках Коми и Тыва, Пермском крае и Курганской области.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено вчера в 02:47
Общество
В Барселоне провели перепись крыс в канализации
Обновлено вчера в 06:54
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ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2 тысяч тонн металлолома
Отмечается, что всего с 2015 года с острова Врангеля военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено вчера в 19:33