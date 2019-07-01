Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости вчера в 17:15

В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что генеральный директор «Зенита» рассказал о расторжении контракта с Маркизио.
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СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича

Спорт-Экспрессвчера в 15:27

Вышел из футзала, играл на ЧМ-2018, проигрывал «Зениту» в ЛЕ. В Питере интересуются австралийцем

Sport24.ruвчера в 17:30

«Зенит» готов заплатить за нападающего «Селтика» 10 миллионов евро

Советский спортвчера в 15:22

«Зенит» готов заплатить €10 млн за австралийского игрока

Газета.Ruвчера в 16:30

«Зенит» приготовил 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика»

Sport.ruвчера в 16:13

«Зенит» готов заплатить € 10 млн за хавбека «Селтика» Рогича

Чемпионатвчера в 15:37

Рогич из «Селтика» может занять в «Зените» позицию Маркизио

Gazeta.SPbвчера в 22:41
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Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Обновлено вчера в 12:24
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»

У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
Обновлено вчера в 13:26
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено вчера в 10:07
Политика

В Кремле сегодня предостерегли российских артистов от поездок в Грузию

Артист в интервью автору проекта "Пограничная зона" Егору Куроптеву ранее сказал о том, что грузинским исполнителям не стоит ехать с гастролями в Россию.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Здоровье

Мужчина вышел из комы и узнал о беременности возлюбленной

Обновлено в 00:06
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Три генерала Росгвардии подали в отставку

Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье

Переговоры пензенских властей и протестующих медиков вышли из тупика

Участникам «итальянской забастовки» — сотрудникам станции скорой помощи Пензенской области удалось выйти из тупика в переговорах с властями.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Алтайский край вошёл в пилотный проект по снижению бедности

До 2024 года повысить реальные доходы граждан планируется также в Алтайском крае, Республиках Коми и Тыва, Пермском крае и Курганской области.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено вчера в 02:47
Общество

В Барселоне провели перепись крыс в канализации

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Транспорт

В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2 тысяч тонн металлолома

Отмечается, что всего с 2015 года с острова Врангеля военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено вчера в 19:33
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Том Рогич
Австралийский футболист
Австралийский футболист сербского происхождения, полузащитник клуба «Селтик», игрок сборной Австралии.
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