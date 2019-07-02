Футбол
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости 17:15
В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что генеральный директор «Зенита» рассказал о расторжении контракта с Маркизио.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто
Электрический Porsche Taycan сфотографирован без камуфляжа
Известно, что компания уже получила свыше 20 тысяч предзаказов на электрокар. Taycan получит силовую установку мощностью 600 лошадиных сил.
Обновлено в 16:11
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Общество
Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там
Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Космос
SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink
Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Политика
В МИД России призвали США обменять Ярошенко на кого-то из американцев
Москва призвала Вашингтон освободить российского летчика Константина Ярошенко и обменять его на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в России.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей
На Украине шестеро детей ранены в результате взрыва неустановленного предмета на детской площадке.
Обновлено в 17:54
Общество
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Общество
Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна
Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже
Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Здоровье
На шести пляжах не рекомендуется купаться в Нижнем Новгороде
Обновлено в 10:46
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Экономика
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Пулково перенасытился в мае
В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».
Обновлено в 17:00
Происшествия
СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве
Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56