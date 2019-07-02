Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»Невские Новости 17:15

В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что генеральный директор «Зенита» рассказал о расторжении контракта с Маркизио.
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Вышел из футзала, играл на ЧМ-2018, проигрывал «Зениту» в ЛЕ. В Питере интересуются австралийцем

Sport24.ru17:30

«Зенит» готов заплатить за нападающего «Селтика» 10 миллионов евро

Советский спорт15:22

СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича

Спорт-Экспресс15:27

«Зенит» приготовил 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика»

Sport.ru16:13

«Зенит» хочет купить Рогича за 11,4 млн долларов

Gazeta.SPb16:05

«Зенит» готов заплатить € 10 млн за хавбека «Селтика» Рогича

Чемпионат15:37

«Зенит» интересуется австралийцем Рогичем. «Селтик» просит 15 млн фунтов

Sports.ru17:06
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто

Электрический Porsche Taycan сфотографирован без камуфляжа

Известно, что компания уже получила свыше 20 тысяч предзаказов на электрокар. Taycan получит силовую установку мощностью 600 лошадиных сил.
Обновлено в 16:11
Хоккей

Бобровский стал игроком «Флориды»

«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Общество

Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там

Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Дело Ивана Голунова передано в СКР

Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Космос

SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink

Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Политика

В МИД России призвали США обменять Ярошенко на кого-то из американцев

Москва призвала Вашингтон освободить российского летчика Константина Ярошенко и обменять его на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в России.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте

Обновлено в 16:30
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей

На Украине шестеро детей ранены в результате взрыва неустановленного предмета на детской площадке.
Обновлено в 17:54
Общество

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже

Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко.
Обновлено в 16:01
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Здоровье

На шести пляжах не рекомендуется купаться в Нижнем Новгороде

Обновлено в 10:46
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Экономика

Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО

Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:30
Транспорт

Пулково перенасытился в мае

В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».
Обновлено в 17:00
Происшествия

СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве

Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Общество

В Москву снова придет похолодание

Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
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Том Рогич
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Австралийский футболист сербского происхождения, полузащитник клуба «Селтик», игрок сборной Австралии.
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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