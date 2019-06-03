«Зенит» заинтересовался полузащитником «Штутгарта»Вести.Ru 10:40

Санкт-петербургский "Зенит" возобновил интерес к полузащитнику немецкого "Штуттгарта" Сантьяго Аскасибару и может приобрести его в текущее трансферное окно. Ранее аргентинский футболист уже мог пополнить ряды "сине-бело-голубых", но выбрал Бундеслигу.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Здоровье Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом Счетная палата указала Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и Федеральному медико-биологическиму агентству (ФМБА) России на низкий уровень освоения средств госбюджета в 2018 году.

Футбол Черчесов: Яркая игра Мирзова за сборную ни о чем не говорит По словам Черчесова, яркая игра Мирзова ни о чем не говорит, но каждая игра дает пищу для размышлений.

Энергетика «Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen высоко оценила прошедшие в Москве переговоры по ситуации с нефтепроводом "Дружба".

Политика В Верховную раду проходят 4 партии Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», говорится в материалах исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Здоровье В России выросло число острых отравлений алкоголем "Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Политика Президент США начал визит в Великобританию Американский президент США Дональд Трамп в понедельник прибывает в Соединенное Королевство, визит приурочен к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Спорт В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020 Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Происшествия Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.

Авто Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Общество Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.

Происшествия Делом об убийстве экс-бойца спецназа занялся центральный аппарат СК Уголовное дело об убийстве в подмосковном Красногорске бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Футбол Салах: «Ливерпуль» бросит вызов «Манчестер Сити» "Манчестер Сити" вполне заслуженно выиграл титул, но сейчас мы сможем бросить им вызов, - оптимистично пообещал Салах.

Кино Netflix снимет мультсериал по игре Magic: The Gathering Американские режиссеры Джо и Энтони Руссо (две части «Мстителей» - «Война бесконечности» и «Финал») берутся за анимационную адаптацию популярной настольной игры Magic: The Gathering.

Экономика Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.

Футбол Гризманн не знает, где продолжит карьеру Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.