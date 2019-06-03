Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Штутгарта»Вести.Ru 10:40

Санкт-петербургский "Зенит" возобновил интерес к полузащитнику немецкого "Штуттгарта" Сантьяго Аскасибару и может приобрести его в текущее трансферное окно. Ранее аргентинский футболист уже мог пополнить ряды "сине-бело-голубых", но выбрал Бундеслигу.
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«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта»

Газета.Ru04:51

В Германии сообщили об интересе «Зенита» к аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»

Sport24.ru03:59

«Зенит» заинтересовался полузащитником из «Штутгарта»

Нева Спорт04:15

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Аскасибара

Советский спорт04:00

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

Soccer.ru04:32

«Зенит» возобновил интерес к Аскасибару, игрок готов покинуть «Штутгарт»

Чемпионат03:43

«Зенит» возобновил интерес к 21-летнему аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»

Спорт день за днем04:24
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Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала себя бывшим «агентом Кремля»

Обновлено в 10:55
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Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом

Счетная палата указала Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и Федеральному медико-биологическиму агентству (ФМБА) России на низкий уровень освоения средств госбюджета в 2018 году.
Обновлено в 09:43
Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Обновлено в 09:26
Футбол

Черчесов: Яркая игра Мирзова за сборную ни о чем не говорит

По словам Черчесова, яркая игра Мирзова ни о чем не говорит, но каждая игра дает пищу для размышлений.
Обновлено в 11:44
Политика

Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

Обновлено в 06:47
Энергетика

«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen высоко оценила прошедшие в Москве переговоры по ситуации с нефтепроводом "Дружба".
Обновлено в 11:14
Политика

В Верховную раду проходят 4 партии

Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», говорится в материалах исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Обновлено в 07:38
Кино

Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 11:35
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Здоровье

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Отец убитого спецназовца: сын не мог пройти мимо попавших в беду

Обновлено в 04:38
Политика

Президент США начал визит в Великобританию

Американский президент США Дональд Трамп в понедельник прибывает в Соединенное Королевство, визит приурочен к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.
Обновлено в 01:19
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Спорт

В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Авто

Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Общество

Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Делом об убийстве экс-бойца спецназа занялся центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве в подмосковном Красногорске бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Обновлено в 11:54
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Футбол

Салах: «Ливерпуль» бросит вызов «Манчестер Сити»

"Манчестер Сити" вполне заслуженно выиграл титул, но сейчас мы сможем бросить им вызов, - оптимистично пообещал Салах.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Схрон с оружием нашли в гараже в Симферополе

После обнаружения боеприпасы направили на экспертизу.
Обновлено в 10:51
Кино

Netflix снимет мультсериал по игре Magic: The Gathering

Американские режиссеры Джо и Энтони Руссо (две части «Мстителей» - «Война бесконечности» и «Финал») берутся за анимационную адаптацию популярной настольной игры Magic: The Gathering.
Обновлено в 11:26
Экономика

Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках

В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Футбол

Гризманн не знает, где продолжит карьеру

Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
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Сантьяго Аскасибар
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Штутгарт» и сборной Аргентины. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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