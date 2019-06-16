Футбол
«Зенит» заинтересовался хавбеком «Лацио» Баделем78.ru 08:17
Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Об этом сообщает Corriere dello Sport. Помимо петербургского клуба, заинтересованность в 30-летнем хавбеке проявляют «Бордо» и «Фенербахче».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Религия
Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Политика
Помпео ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном
По словам Помпео, глава США Дональд Трампа сделал все возможное для того, чтобы избежать войны. "Мы не хотим войны", - добавил Помпео.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Происшествия
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Обновлено в 04:35
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Космос
Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»
Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
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Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Авто
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Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ
Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.
Обновлено в 08:02
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50