«Зенит» заинтересовался хавбеком «Лацио» Баделем78.ru 08:17

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Об этом сообщает Corriere dello Sport. Помимо петербургского клуба, заинтересованность в 30-летнем хавбеке проявляют «Бордо» и «Фенербахче».

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