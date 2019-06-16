Футбол

«Зенит» заинтересовался хавбеком «Лацио» Баделем78.ru 08:17

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Об этом сообщает Corriere dello Sport. Помимо петербургского клуба, заинтересованность в 30-летнем хавбеке проявляют «Бордо» и «Фенербахче».
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«Зенит», «Бордо» и «Фенербахче» претендуют на Баделя

Чемпионат05:24

В Италии «Зенит» назвали претендентом на Баделя

Sport24.ru04:37

«Зениту» интересен Бадель

Sport.ru07:00

СМИ: футболист «Лацио» Бадель может перейти в «Зенит»

ТАСС06:06

TMW: «Зенит», «Фенербахче» и «Бордо» претендуют на хавбека «Лацио» Баделя

Sports.ru05:28

«Зенит» интересуется Баделем

Советский спорт06:05

СМИ: «Зенит» претендует на Баделя

Спорт-Экспресс04:52
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Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Религия

Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл

Обновлено в 07:57
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Политика

Помпео ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном

По словам Помпео, глава США Дональд Трампа сделал все возможное для того, чтобы избежать войны. "Мы не хотим войны", - добавил Помпео.
Обновлено в 09:57
Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Автоспорт

Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Культура

Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

Обновлено в 04:55
Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Космос

Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»

Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Футбол

Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу

Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено вчера в 16:32
Кино

Фильм «Давай разведемся» победил в зрительском голосовании «Кинотавра»

Обновлено в 09:13
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Общество

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Происшествия

В Пензенской области случился крупный пожар в цыганском посёлке

Обновлено в 05:22
Происшествия

В Чемодановке сложная ситуация: произошел поджег — пишут СМИ

Региональные СМИ сообщают, что в Пензенской области неспокойно после драки, возникшей на бытовой почве в населенном пункте Чемодановке.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

Обновлено в 09:28
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено вчера в 06:21
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве

Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
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Милан Бадель
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Лацио» и сборной Хорватии.
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