«Зенит» заинтересовался хавбеком «Лацио» Баделем78.ru 08:17

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Об этом сообщает Corriere dello Sport. Помимо петербургского клуба, заинтересованность в 30-летнем хавбеке проявляют «Бордо» и «Фенербахче».

Спорт день за днем

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без света Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.

Кино Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре» Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».

Армия и оружие Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Происшествия Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Происшествия Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.

Футбол Абрамович уговорил Лэмпарда возглавить «Челси» Английская пресса сообщает, что владелец "Челси" Роман Абрамович уговорил главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда возглавить "синих".

Футбол Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли медицинский осмотр перед стартом нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.

Общество Экстренно госпитализирована Галина Волчек В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".

Здоровье Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.

Спорт В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Политика В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе.

Армия и оружие В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Общество Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий возможность стихийных бедствий и связанного с ними ущерба.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Космос Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну Реализация программы Artemis потребует около 20-30 миллиардов долларов помимо тех средств, которые НАСА ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов.