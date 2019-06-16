Футбол
«Зенит» заинтересовался хавбеком «Лацио» Баделем78.ru 08:17
Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Об этом сообщает Corriere dello Sport. Помимо петербургского клуба, заинтересованность в 30-летнем хавбеке проявляют «Бордо» и «Фенербахче».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Кино
Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре»
Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу
ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой
Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Футбол
Абрамович уговорил Лэмпарда возглавить «Челси»
Английская пресса сообщает, что владелец "Челси" Роман Абрамович уговорил главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда возглавить "синих".
Обновлено в 09:01
Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли медицинский осмотр перед стартом нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Наука
Соединив VR и микроскопы, ученые смогли заглянуть «внутрь клеток»
Исследователи называют это способом заглянуть «внутрь клеток».
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами
Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе.
Обновлено в 08:40
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве
В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий возможность стихийных бедствий и связанного с ними ущерба.
Обновлено в 09:45
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Космос
Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну
Реализация программы Artemis потребует около 20-30 миллиардов долларов помимо тех средств, которые НАСА ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов.
Обновлено 14 июня в 10:18
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58