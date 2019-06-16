Футбол

«Зенит» заинтересовался хавбеком «Лацио» Баделем78.ru 08:17

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может перейти в «Зенит». Об этом сообщает Corriere dello Sport. Помимо петербургского клуба, заинтересованность в 30-летнем хавбеке проявляют «Бордо» и «Фенербахче».
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«Зенит» интересуется Баделем

Советский спорт06:05

В Италии «Зенит» назвали претендентом на Баделя

Sport24.ru04:37

СМИ: «Зенит» претендует на Баделя

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TMW: «Зенит», «Фенербахче» и «Бордо» претендуют на хавбека «Лацио» Баделя

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«Зенит», «Бордо» и «Фенербахче» претендуют на Баделя

Чемпионат05:24

«Зениту» интересен Бадель

Sport.ru07:00
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В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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