Футбол

«Зенит» заинтересовался форвардом сборной КолумбииМР7.ру 03:30

Петербургский «Зенит» заинтересовался форвардом «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луисом Диасом Маруландой, сообщил в Twitter спортивный журналист Бруно Андраде. Помимо сине-бело-голубых, в услугах 22-летнего нападающего заинтересован португальский «Порту».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: «Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии, его конкурент - «Порту»

Спорт-Экспресс09:28

Хавьер Рибальта начал переговоры о трансфере Диаса в «Зенит»

Спорт день за днем18:22

«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса

Чемпионат09:58

«Зенит» начал переговоры о переходе Диаса

Советский спорт18:49

«Зенит» включился в борьбу за вингера сборной Колумбии Диаса

Sports.ru09:11

«Зенит» заинтересовался колумбийским нападающим

78.ru01:54

«Зенит» ведёт переговоры с форвардом сборной Колумбии

Metaratingsвчера в 14:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Обновлено в 16:26
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Экономика

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Путешествия

Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 18:41
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Политика

Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили

Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Обновлено в 07:32
Экономика

Беглов обещает петербуржцам экономию от повышения тарифов

Жители Петербурга до конца 2019 года сэкономят 1,5 млрд рублей в результате заморозки коммунальных тарифов, заявил 25 июня на заседании городского правительства врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Небензя призвал отказаться от двойных стандартов в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заявил о необходимости прекращения применения двойных стандартов в отношении ситуации в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы российского постпредства при ООН.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии

Обновлено в 17:59
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Костромской области произошёл пожар в детском лагере

Обновлено в 15:58
Происшествия

В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:19
Космос

Появилось видео взрыва первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy

В Сети опубликовано видео взрыва при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено в 09:29
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Авто

Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга

Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.
Обновлено в 12:00
Общество

По антисанитарии ударят длинным рублем

Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения.
Обновлено в 18:06
Общество

В Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах

В Минпромторге России прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 09:50
Политика

США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине

"Меморандум предполагает выделение 4 миллионов долларов на строительство шести складов боеприпасов за два года для министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:31
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное