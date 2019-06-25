Футбол
«Зенит» заинтересовался форвардом сборной КолумбииМР7.ру 03:30
Петербургский «Зенит» заинтересовался форвардом «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луисом Диасом Маруландой, сообщил в Twitter спортивный журналист Бруно Андраде. Помимо сине-бело-голубых, в услугах 22-летнего нападающего заинтересован португальский «Порту».
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
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