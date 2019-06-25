«Зенит» заинтересовался форвардом сборной КолумбииМР7.ру 03:30

Петербургский «Зенит» заинтересовался форвардом «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луисом Диасом Маруландой, сообщил в Twitter спортивный журналист Бруно Андраде. Помимо сине-бело-голубых, в услугах 22-летнего нападающего заинтересован португальский «Порту».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.

Экономика Курс грузинской валюты упал до исторического минимума Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.

Политика МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.

Политика Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".

Экономика Беглов обещает петербуржцам экономию от повышения тарифов Жители Петербурга до конца 2019 года сэкономят 1,5 млрд рублей в результате заморозки коммунальных тарифов, заявил 25 июня на заседании городского правительства врио губернатора Александр Беглов.

Армия и оружие Небензя призвал отказаться от двойных стандартов в Сирии Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заявил о необходимости прекращения применения двойных стандартов в отношении ситуации в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы российского постпредства при ООН.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Происшествия В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.

Космос Появилось видео взрыва первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy В Сети опубликовано видео взрыва при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Финансы Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Авто Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.

Общество По антисанитарии ударят длинным рублем Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения.

Общество В Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах В Минпромторге России прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников.

Политика США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине "Меморандум предполагает выделение 4 миллионов долларов на строительство шести складов боеприпасов за два года для министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.