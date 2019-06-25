Футбол
«Зенит» заинтересовался форвардом сборной КолумбииМР7.ру вчера в 03:30
Петербургский «Зенит» заинтересовался форвардом «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луисом Диасом Маруландой, сообщил в Twitter спортивный журналист Бруно Андраде. Помимо сине-бело-голубых, в услугах 22-летнего нападающего заинтересован португальский «Порту».
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Источник: «Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии, его конкурент - «Порту»
Спорт-Экспрессвчера в 09:28
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