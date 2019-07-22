Футбол
«Зенит» вышел на поле против «Сочи»Мойка78 вчера в 14:30
Сине-бело-голубые играют против «Сочи». Матч второго тура российского чемпионата «Зенит» проводит на выезде. Игра на стадионе «Фишт» стартовала в 21:30 по московскому времени.
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Составы на матч «Сочи» – «Зенит»: с первых минут сыграют три бывших зенитовца, Дзюба в запасе
Спорт день за днемвчера в 13:34
Сутормин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи», Дзюба остался в запасе
Sportbox.RUвчера в 13:25
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины признал выборы в Верховную раду состоявшимися
Официальные результаты ЦИК обнародует до 5 августа, но уже сейчас глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение внеочередных парламентских выборов, не было.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
Обновлено в 03:50
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Общество
Правила провоза багажа через границу ужесточат
Сообщается, что с 19 августа можно будет ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 01:23
Авто
6 кабриолетов, стоимостью до 500 000 рублей
Обновлено в 03:30
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
Новые истребители Су-35С поступили на вооружение в авиаполк ЗВО
Три новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Культура
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено 19 июля в 14:09
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
Обновлено в 03:37
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
На «Ростов Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом
Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). После финального свистка произошло столкновение между фанатами «красно-белых» и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено 20 июля в 17:54
Армия и оружие
ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 06:43
Авто
В кроссовере BMW iNext дебютирует экзотический руль
Электрический кроссовер BMW iNext будет запущен на поток лишь в 2021 году, так что до своего выхода ещё не раз даст повод поговорить о себе.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Врачи назвали опасность «Валокордина» и «Корвалола»
Эксперты рассказали в чем дело. Практически каждый из нас хранит в аптечке «Корвалол» и «Валокордин» на случай, если прихватит сердце.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
В Нижнем Новгороде разоблачили запрещенную религиозную организацию
Установлены девять организаторов группы, возбуждено пять уголовных дел Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность запрещенной религиозной организации в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 04:56
Спорт
Российская легкоатлетка Гатауллина завоевала золото на юниорском ЧЕ
Обновлено вчера в 12:39
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Здоровье
В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты
Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:39