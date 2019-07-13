Футбол
«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенствеСоветский спорт 07:17
Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 48-й минуте Роман Ногтев вывел Зенит вперед, однако через 11 минут Илья Мамкин сравнял счет.
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