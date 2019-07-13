Футбол

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенствеСоветский спорт 07:17

Зенит — Тамбов
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
1 фото
Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 48-й минуте Роман Ногтев вывел Зенит вперед, однако через 11 минут Илья Мамкин сравнял счет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Молодёжка «Зенита» в последней атаке вырвала победу в матче с «Тамбовом»

Евро-футбол.ру06:56

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве

Советский спорт07:17

«Зенит» победил «Тамбов» в матче молодежного первенства России

РИА Новости07:10

«Зенит» обыграл «Тамбов» в 1-м туре молодёжного первенства России

Чемпионат07:04

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в матче молодежного первенства

Sport24.ru07:11

Молодежка «Зенита» вырвала победу у «Тамбова»

Матч ТВ06:53

«Зенит» в компенсированное время вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Происшествия

СБУ возбудила дело после обстрела телеканала «112 Украина»

По факту обстрела здания телеканала «112 Украина» начало уголовное производство. Об этом в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.
Обновлено в 07:19
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 11 июля в 14:26
Экономика

Эксперты прогнозируют снижение цен на аккумуляторы для электромобилей

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году цены аккумуляторы для электрических транспортных средств снизятся на 45,7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая: «Наши отношения с мужем эволюционируют»

Юлия Высоцкая рассказала о планах на будущее, затронув и тему отношений с мужем.
Обновлено в 03:00
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Культура

Медведева показала часть новой произвольной программы

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева представила фрагмент своей новой произвольной программы.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400

Обновлено в 03:37
Политика

Зеленский потребовал от главы фискальной службы покинуть пост

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова покинуть пост.
Обновлено в 07:37
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика

Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей

Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей

Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ

Испытательные полеты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году, сообщил источник.
Обновлено в 03:21
Политика

Зеленский отказал во встрече матери убитого Бузины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста Олеся Бузины.
Обновлено в 04:52
Технологии

В работе «Билайна» произошел массовый сбой

Пользователи сообщили о сбоях в работе оператора сотовой связи "Билайн".
Обновлено в 05:51
Политика

Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»

Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обновлено в 05:43
Наука

Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки

Обновлено вчера в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное