Футбол

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенствеСоветский спорт 07:17

Зенит — Тамбов
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4 фото
Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 48-й минуте Роман Ногтев вывел Зенит вперед, однако через 11 минут Илья Мамкин сравнял счет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в матче молодежного первенства

Sport24.ru07:11

Молодёжная команда «Зенита» в дополнительное время вырвала победу у «Тамбова»

78.ru08:26

«Зенит» обыграл «Тамбов» в 1-м туре молодёжного первенства России

Чемпионат07:04

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве

Советский спорт07:17

Молодёжка «Зенита» в последней атаке вырвала победу в матче с «Тамбовом»

Евро-футбол.ру06:56

Молодежка «Зенита» вырвала победу у «Тамбова»

Матч ТВ06:53

«Зенит» в компенсированное время вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Обновлено в 08:41
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Обновлено 11 июля в 11:52
Футбол

Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока

Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.
Обновлено в 05:15
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.
Обновлено в 03:35
Экология

В Оренбургской области объявили штормовое и экстренное предупреждение

12 - 13 июля местами в Оренбуржье пройдет ливневый дождь.
Обновлено вчера в 11:44
Автоспорт

Маттиа Бинотто: «Мечта Феттеля – победить в составе „Феррари“»

Обновлено в 08:45
Автоспорт

На Гран-при Великобритании пройдет квалификация

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

Обновлено в 06:46
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика

Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского

Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие

Стариков считает, что позиция Анкары по Сирии угрожает Турции

Стариков считает, что своими действиями Анкара помогает протурецким боевикам.
Обновлено в 05:34
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ

Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика

Ярош одобрил обстрел украинского телеканала

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Белорусский самолет аварийно приземлился в Киеве

Обновлено в 08:17
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Общество

Выпускникам университета МВД вручили дипломы на Красной площади

В самом сердце столицы, на Красной Площади, вручили дипломы выпускникам Московского университета МВД.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Политика

США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
Обновлено в 08:51
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Туристический автобус попал в аварию в Японии, пострадал 21 человек

Обновлено в 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное