Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 48-й минуте Роман Ногтев вывел Зенит вперед, однако через 11 минут Илья Мамкин сравнял счет.

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве

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