«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура российского молодежного первенства. Встреча завершилась победой молодежки «Зенита» со счетом 2:1. Хозяева поля вырвали победу в добавленное к игре время.

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в матче молодежного первенства

Авто Названы 10 самых популярных иномарок в России Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

Политика Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.

Здоровье Ученые назвали новые болезни, которые передаются клещами Ведущий микробиолог США Джером Годдорд перечислил страшные болезни, которые могут передаваться через укусы клещей.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика Зеленский призвал уйти в отставку главу фискальной службы Украины Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, он обещал сделать это сегодня же, сообщает пресс-служба главы Украины.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Происшествия Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.

Политика Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Армия и оружие Макрон объявил о создании военно-космического командования Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года.

Гаджеты Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.

Происшествия Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.

Автоспорт Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019 В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.

Политика Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Происшествия Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.

Политика На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.

Технологии В работе «Билайн» произошел сбой Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.

Происшествия Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.