Футбол
«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в матче молодежного первенстваSport24.ru 07:11
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура российского молодежного первенства. Встреча завершилась победой молодежки «Зенита» со счетом 2:1. Хозяева поля вырвали победу в добавленное к игре время.
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Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
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Бывший игрок «МЮ»: «Команда Сульшера может обойти „Манчестер Сити“ по итогам сезона»
Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал на 6-м месте в турнирной таблице, отстав от победившего «Манчестер Сити» на 32 очка.
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Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
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Обновлено в 02:14
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Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
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Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
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Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
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В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
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В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
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Как удержать талантливых сотрудников в компании
Чтобы найти новых сотрудников, которых вы сможете в дальнейшем удержать, выполните следующие три шага.
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Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
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Космическая обсерватория "Спектр-РГ" успешно отделилась от разгонного блока ДМ-03 на целевой орбите.
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Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму
В субботу, 13 июля, некоторые из оппозиционных выдвиженцев на выборах в Мосгордуму сообщили РБК о том, что получили отказы в регистрации.
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