«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура российского молодежного первенства. Встреча завершилась победой молодежки «Зенита» со счетом 2:1. Хозяева поля вырвали победу в добавленное к игре время.

«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в матче молодежного первенства

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