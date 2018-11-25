Футбол

«Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче молодежного первенства
Петербургский дневник
11:17

Петербургский футбольный клуб «Зенит»-м обыграл «Ростов»-м в матче 15-го тура молодежного первенства России.
Петербургский дневник11:17

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«Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче молодежного первенства

Петербургский дневник11:17

«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в молодежном первенстве России

РИА Новости06:58

«Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче молодежного первенства, «Краснодар» разгромил «Арсенал»

Матч ТВ06:17

«Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче молодежного первенства, «Краснодар» разгромил «Арсенал»

Sportbox.RU06:17

«Зенит» вырвал волевую победу у «Ростова» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс06:05

«Зенит» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве

Советский спорт05:59

«Зенит» победил «Ростов» в молодежном первенстве, забив два гола в компенсированное время

Sport24.ru05:53
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Луис Адриано: все в «Спартаке» понимают требования Кононова

Обновлено в 11:14
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«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

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«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А

«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево».
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Стали известны составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ

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Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес

Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков.
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Футбол

Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы

Обновлено в 10:18
Футбол

Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.
Обновлено в 11:03
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Обновлено в 09:14
Футбол

Рыболовлев посетил тренировку «Монако»

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку футболистов. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Обновлено в 11:08
Футбол

УЕФА объявил имена арбитров на матч ЦСКА – «Виктория» в Лиге чемпионов

Голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели рассудит московский ЦСКА и Викторию Пльзень в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.
Обновлено в 09:52
Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа может перейти в «Ювентус»

Основным претендентом на испанца считается туринский "Ювентус". Также голкипер может перейти во французский "ПСЖ".
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Защитник «Рубина» Калинин: жаль, что не выиграли в матче с «Анжи»

Защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1), в котором он стал автором гола.
Обновлено в 10:08
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 07:29
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Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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