Футбол
«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью РейесаСпорт-Экспресс 09:47
"Зенит" выразил соболезнования родным и близким Хосе Антонио Рейеса. 36-летний полузащитник погиб в результате ДТП.
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Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.
— Серхио Рамос, испанский футболистRT на русском 09:18
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Общество
Далеко от Москвы
Сядешь и просто нажимаешь на педаль В конце нынешнего года в наших автосалонах появятся первые российские электромобили по имени Zeta.
Обновлено в 15:28
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Космос
В Сети показали первую съемку солнечного затмения 1900 года
В Сети показали первую документальную съемку солнечного затмения 1900 года, сделанную иллюзионистом Джоном Невилом Маскелином.
Обновлено вчера в 06:23
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85
Обновлено в 15:49
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Политика
В Роccии выроc рейтинг доверия президенту Путину
31 мая эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям и опубликовали результаты опросов, проведенных за последнюю неделю.
Обновлено вчера в 11:16
Культура
Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев
Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев, его инициативу поддержал Союз музеев России, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Обновлено в 12:56
Футбол
Клопп впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов
Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента
В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone
Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено в 17:10
Футбол
«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" обнародовал список игроков на финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Гаджеты
Huawei представила свой компилятор, улучшающий ОС Android
Компания Huawei напомнила о собственном компиляторе Ark, который, по мнению компании, повышает КПД операционной системы Android или даже улучшает его по сравнению с iOS.
Обновлено в 14:02
Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Общество
В Сети появились кадры тотальной слежки за школьниками во время ЕГЭ
В соцсети появились фото, как сотрудники ситуационного центра Приморского края следят за школьниками во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и «сдают» тех, кто списывает.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане
Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя
Обновлено в 07:50
Интернет
У Telegram появились новые настройки приватности
В настройках можно выбрать контакты, которым пользователь хочет показывать номер.
Обновлено в 07:21
Наука
Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет
Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына
О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00