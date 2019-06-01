«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью РейесаСпорт-Экспресс 09:47

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"Зенит" выразил соболезнования родным и близким Хосе Антонио Рейеса. 36-летний полузащитник погиб в результате ДТП.

«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

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