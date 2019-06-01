Футбол

«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью РейесаСпорт-Экспресс 09:47

"Зенит" выразил соболезнования родным и близким Хосе Антонио Рейеса. 36-летний полузащитник погиб в результате ДТП.
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Серхио Рамос
Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.
— Серхио Рамос, испанский футболистRT на русском 09:18

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Крыховяк выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

Спорт-Экспресс11:07

Рамос — о смерти Рейеса: «Сломлен, разрушен. У меня нет слов. Покойся с миром, брат»

Sport24.ru07:45

«Зенит» выразил соболезнования семье Рейеса

Матч ТВ08:38

Агуэро — о гибели Рейеса: шокирован смертью хорошего друга и партнёра

Чемпионат09:04

Рамос: «Сломлен и разбит. Буду помнить тебя, друг»

Sport.ru07:58

Рамос выразил соболезнования семье Рейеса: «Мы всегда будем помнить тебя, друг»

Sports.ru07:51

Рамос выразил соболезнования в связи со смертью Рейеса

Советский спорт11:53
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Общество

Далеко от Москвы

Сядешь и просто нажимаешь на педаль В конце нынешнего года в наших автосалонах появятся первые российские электромобили по имени Zeta.
Обновлено в 15:28
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Космос

В Сети показали первую съемку солнечного затмения 1900 года

В Сети показали первую документальную съемку солнечного затмения 1900 года, сделанную иллюзионистом Джоном Невилом Маскелином.
Обновлено вчера в 06:23
Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

Обновлено в 15:49
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Политика

В Роccии выроc рейтинг доверия президенту Путину

31 мая эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям и опубликовали результаты опросов, проведенных за последнюю неделю.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

Обновлено в 15:55
Культура

Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев

Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев, его инициативу поддержал Союз музеев России, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Обновлено в 12:56
Футбол

Клопп впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов

Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента

В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Гаджеты

Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone

Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено в 17:10
Футбол

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обнародовал список игроков на финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Гаджеты

Huawei представила свой компилятор, улучшающий ОС Android

Компания Huawei напомнила о собственном компиляторе Ark, который, по мнению компании, повышает КПД операционной системы Android или даже улучшает его по сравнению с iOS.
Обновлено в 14:02
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Общество

В Сети появились кадры тотальной слежки за школьниками во время ЕГЭ

В соцсети появились фото, как сотрудники ситуационного центра Приморского края следят за школьниками во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и «сдают» тех, кто списывает.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане

Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Сумма выплат за катастрофу в Шереметьево оказалась «беспрецедентной»

Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя

Обновлено в 07:50
Интернет

У Telegram появились новые настройки приватности

В настройках можно выбрать контакты, которым пользователь хочет показывать номер.
Обновлено в 07:21
Наука

Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет

Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына

О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Полиция задержала женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:31
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Хосе Антонио Рейес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Эстремадура». Выступал за сборную Испании.
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