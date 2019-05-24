Футбол

«Зенит» проведет заключительный матч сезона с «Енисеем»Нева Спорт вчера в 21:00

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Maksim Edapin
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Матч начнется в 14:00 по московскому времени. После окончания матча в Петербурге пройдет чемпионский парад в честь победы «Зенита» в чемпионате России. Сначала команда вместе с болельщиками проедет по Крюкову каналу, затем игроки пересядут в золотой автобус и провезут трофей по улицам города.
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