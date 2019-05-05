Футбол

«Зенит» выплатит бонусы бывшим клубам Барриоса и РигониЕженедельник Футбол 06:29

«Зенит», оформив чемпионский титул, выплатит денежные бонусы бывшим клубам Вильмара Барриоса и Эмилиано Ригони. Общая сумма в общей сложности составит порядка 1,5 млн. евро. «Бока Хуниорс» получит от петербургского клуба 1 млн. евро по условиям трансфера полузащитника Вильмара Барриоса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Зенит» выплатит бонусы двум зарубежным клубам за чемпионство Барриоса и Ригони

Sportbox.RU04:26

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Газета.Ru04:00

«Зенит» в связи с чемпионством заплатит 1 миллион «Боке Хуниорс» за переход Барриоса и 500 тысяч «Индепендьенте» за Ригони

Бомбардир.ру05:18

«Зенит» выплатит «Индепендьенте» 500 тысяч евро за чемпионство с Ригони в составе

Sport24.ru04:14

«Зенит» выплатит «Индепендьенте» € 500 тыс. за Ригони из-за победы в РПЛ

Чемпионат03:30

«Бока» получит бонус в 1 млн евро с трансфера Барриоса благодаря чемпионству «Зенита»

Sports.ru04:58

СМИ: «Зенит» выплатит «Боке Хуниорс» и «Индепендьенте» 1,5 миллиона евро за победу в чемпионате

Спорт-Экспресс03:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Обновлено в 04:59
Происшествия

В Китае пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере пять человек погибли, 30 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы.
Обновлено в 04:40
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Единоборства

Сауль Альварес победил Дэниэла Джейкобса

Обновлено в 00:57
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 10 городов США. Самое многочисленное шествие собрало более 2 тыс. человек в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:14
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Игры

UBOAT — Симулятор окупился всего за час

Обновлено в 04:00
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Политика

Фёдор Емельяненко: Путин хорошо себя чувствует

Владимир Владимирович, похоже, хорошо себя чувствует, так что пока нет, — заявил Емельяненко в интервью «Чемпионату».
Обновлено в 08:34
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Футбол

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо»

Тренерские штабы ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 27-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:13
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Авто

Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник

Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Политика

Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Дания отправила истребители на перехват двух военных самолетов России

Дания отправила истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов, вошедших в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 05:33
Происшествия

От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

Обновлено в 09:15
Происшествия

Пять туристов из Башкирии застряли на борту турецкого самолета

Обновлено в 03:20
Религия

У мусульман наступил Священный месяц Рамадан

Началом Священного месяца в 2019 году в России считается 5 мая. Верующим предстоит выдержать пост Ураза длительностью 29 дней.
Обновлено в 01:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» СПб и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное