Футбол
«Зенит» выплатит бонусы бывшим клубам Барриоса и РигониЕженедельник Футбол 06:29
«Зенит», оформив чемпионский титул, выплатит денежные бонусы бывшим клубам Вильмара Барриоса и Эмилиано Ригони. Общая сумма в общей сложности составит порядка 1,5 млн. евро. «Бока Хуниорс» получит от петербургского клуба 1 млн. евро по условиям трансфера полузащитника Вильмара Барриоса.
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