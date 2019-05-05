Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»Газета.Ru 04:00
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Обновлено 02 мая в 15:06
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На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ.
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Бывший американский президент Барак Обама был шокирован и расстроен победой Дональда Трампа на выборах в 2016 году, он винил в этом соперницу Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон, об этом говорится в книге Питера Бейкера «Обама: зов истории».
Обновлено в 05:50
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 03:43
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Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Калифорнию
Жизнь в Лос-Анджелесе Меган Маркл и принц Гарри планируют начать якобы сразу после рождения первенца, слухи о грядущих родах не утихают в британских таблоидах, однако пара продолжает отрицать эти сплетни.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество
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За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
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Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
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Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
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Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
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