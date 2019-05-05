Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»Газета.Ru 04:00

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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СМИ: «Зенит» выплатит бонусы двум зарубежным клубам за чемпионство Барриоса и Ригони

Sportbox.RU04:26

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Газета.Ru04:00

«Зенит» в связи с чемпионством заплатит 1 миллион «Боке Хуниорс» за переход Барриоса и 500 тысяч «Индепендьенте» за Ригони

Бомбардир.ру05:18

«Зенит» выплатит «Индепендьенте» 500 тысяч евро за чемпионство с Ригони в составе

Sport24.ru04:14

«Зенит» выплатит «Индепендьенте» € 500 тыс. за Ригони из-за победы в РПЛ

Чемпионат03:30

«Бока» получит бонус в 1 млн евро с трансфера Барриоса благодаря чемпионству «Зенита»

Sports.ru04:58

СМИ: «Зенит» выплатит «Боке Хуниорс» и «Индепендьенте» 1,5 миллиона евро за победу в чемпионате

Спорт-Экспресс03:34
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Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Наука

Создан единый дендрохронологический атлас засух

Атласы создали с помощью дендрохронологии, которая по толщине древесных колец позволяет определить климат того года, когда кольцо наросло.
Обновлено 02 мая в 15:06
Политика

В Раде нашли общее между русскими и украинцами

На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Футбол

Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Спорт

Определились победители Казанского марафона-2019

Стали известны победители Казанского марафона-2019 на дистанции 42 км. У женщин первенствовала Сардана Трофимова, которая ранее была первой на дебютном марафоне в Казани в 2015 году.
Обновлено в 06:05
Происшествия

На Эльбрусе умер участник фестиваля экстремальных видов спорта

Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами

Обновлено в 05:42
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Футбол

В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Политика

Рогозин дал «дружеский совет» экс-главкому НАТО

Напомним, ранее Джеймс Ставридис, американский адмирал и экс-командующий силами НАТО в Европе, призвал ввести дополнительные санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в США.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Обновлено в 03:49
Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Общество

Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США

Обновлено в 06:40
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено вчера в 21:11
Политика

Стало известно, кого Обама винил в победе Трампа

Бывший американский президент Барак Обама был шокирован и расстроен победой Дональда Трампа на выборах в 2016 году, он винил в этом соперницу Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон, об этом говорится в книге Питера Бейкера «Обама: зов истории».
Обновлено в 05:50
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Почеттино: «„Тоттенхэму“ летом требуется болезненная перестройка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил необходимость масштабного пересмотра состава команды на следующий сезон.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Калифорнию

Жизнь в Лос-Анджелесе Меган Маркл и принц Гарри планируют начать якобы сразу после рождения первенца, слухи о грядущих родах не утихают в британских таблоидах, однако пара продолжает отрицать эти сплетни.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек

За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Политика

Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 08:23
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

Обновлено в 04:57
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
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Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» СПб и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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