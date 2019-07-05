Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом». Напомним, сине-бело-голубые в прошлом сезоне стали победителями РПЛ, а железнодорожники выиграли Кубок России.

«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России

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