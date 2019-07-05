Футбол
«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок РоссииSportbox.RU 09:37
Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом». Напомним, сине-бело-голубые в прошлом сезоне стали победителями РПЛ, а железнодорожники выиграли Кубок России.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Футбол
СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»
Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Помощник полпреда в УрФО арестован по делу о госизмене
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и заключил под стражу подозреваемого в госизмене (статья 275 УК РФ) помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Музыка
Данилко назвал условие возвращения Сердючки на сцену
Украинский продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил, что может вновь выйти на большую сцену.
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Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
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Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
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Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Футбол
Головин не попал в состав «Монако» на товарищеские матчи в Бельгии
«Монако» назвал футболистов, которые примут участие в товарищеских матчах в Бельгии.
Обновлено в 11:27
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Спорт
Бубку и Попова обвинили в коррупции при выборе столицы ОИ-2016
Экс-мэр Рио-де-Жанейро Серхио Кабрал заявил, что столицу Олимпиады 2016 года выбрали с помощью коррупции.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Политика
Берлускони рассказал о частной встрече с Путиным
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Здоровье
Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве
Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.
Обновлено в 11:38
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников
Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона
Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн
По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.
Обновлено в 11:12