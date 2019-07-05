Футбол

«Зенит» и «Локомотив» подходят к Суперкубку с серьезными проблемамиМосковский Комсомолец 10:19

Зенит — Локомотив
завтра
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
У "Локомотива" точно будет особый настрой на предстоящую встречу. В 2017 и 2018 годах команда Семина дважды играла в матчах за Суперкубок и оба раза оставалась без трофея, уступив «Спартаку» и ЦСКА. "Железнодорожники" пару раз бились и с "Зенитом" в матче-открытии футбольного сезона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России

Матч ТВ09:37

Проблемы соперников на руку петербуржцам

Петербургский дневник04:46

«Зенит» отправился в Москву на матч за Суперкубок России

Чемпионат09:22

«Зенит» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом». Фото

Спорт-Экспресс09:10

Букмекеры: «Зенит» станет пятикратным победителем Олимп Суперкубка России

Bookmaker-ratings.ru07:15

«Зенит» - «Локомотив»: кому достанется трофей?

Все про Спорт ру05:21

«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России

Sportbox.RU09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Политика

Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено в 09:35
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Происшествия

Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга

Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Здоровье

Врачи республики вместе с главным репродуктологом России обсудили проблемы мужского здоровья

Врачи республики обсуждали сегодня проблемы мужского здоровья.
Обновлено в 10:40
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:47
Происшествия

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.
Обновлено в 06:36
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши

Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».
Обновлено в 06:57
Футбол

«Мои заслуги игрока будут помнить ровно пять минут». Лэмпард не просит поблажек в «Челси»

Обновлено в 04:30
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Обновлено в 07:37
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия

У Красной площади столкнулись два туристических автобуса

На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика

Глава ВЦИОМа рассказал, каким будет преемник Путина

Ранее News.ru писал, что в интервью западным журналистам глава РФ поделился своими размышлениями о том, кто сменит его на посту.
Обновлено в 07:24
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Космос

Житель Нидерландов сфотографировал секретный космический челнок США

Житель Нидерландов Ральф Ванденберг, посвящающий свободное время на ряду с другими любителями наблюдению за космическими спутниками и объектами, сообщил в социальной сети Твиттер, что ему удалось сфотографировать секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Футбол

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Политика

«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»

Обновлено в 05:01
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Общество

Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа

В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное