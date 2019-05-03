Футбол

«Зенит» вылетел в Грозный на матч с «Ахматом»Невские Новости 08:19

Ахмат — Зенит
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Футболисты петербургского клуба «Зенит» вылетели в Грозный на матч с «Ахматом». Кадры посадки спортсменов в самолет появились в соцсетях клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел на 4-е место в молодежном чемпионате России

Sport24.ru12:31

Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»

Newstracker.ruвчера в 03:43

«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве

Чемпионат12:54

«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс10:57

«Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства

Матч ТВ10:54

Молодежные составы «Ахмата» и «Зенита» сыграют 3 мая

Телекомпания Грозныйвчера в 07:20

В Грозном состоится матч между футбольными командами «Ахмат» и «Зенит»

ИА Грозный-Информ15:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
Обновлено в 14:17
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг

Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Авто

Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW

Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Красногорске сгорели уже 6 домов

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа

Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Политика

Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию с «Приватбанком»

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию кредитно-финансовой организации Действующий президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард ситуацию с "Приватбанком".
Обновлено в 12:31
Общество

В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар

Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57

Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Обновлено в 12:58
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено в 17:19
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика

Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле

По данным телеканала, американский лидер засомневался в «надёжности разведывательной информации США» относительного того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону, однако этого не произошло.
Обновлено в 19:44
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Обновлено в 17:09
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика

Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства

Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании 40 лет назад, 4 мая 1979 года, стала лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер.
Обновлено в 17:07
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное