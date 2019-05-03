«Зенит» вылетел в Грозный на матч с «Ахматом»Невские Новости 08:19

Футболисты петербургского клуба «Зенит» вылетели в Грозный на матч с «Ахматом». Кадры посадки спортсменов в самолет появились в соцсетях клуба.

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«Зенит» вылетел в Грозный на матч с «Ахматом»

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