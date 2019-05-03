Футбол
«Зенит» вылетел в Грозный на матч с «Ахматом»Невские Новости 08:19
Футболисты петербургского клуба «Зенит» вылетели в Грозный на матч с «Ахматом». Кадры посадки спортсменов в самолет появились в соцсетях клуба.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика
Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове.
Обновлено в 14:17
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW
Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Красногорске сгорели уже 6 домов
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа
Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Политика
Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию с «Приватбанком»
Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию кредитно-финансовой организации Действующий президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард ситуацию с "Приватбанком".
Обновлено в 12:31
Общество
В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар
Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57
Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено в 17:19
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика
Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле
По данным телеканала, американский лидер засомневался в «надёжности разведывательной информации США» относительного того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону, однако этого не произошло.
Обновлено в 19:44
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Обновлено в 17:09
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства
Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании 40 лет назад, 4 мая 1979 года, стала лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер.
Обновлено в 17:07
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09