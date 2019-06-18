Футбол

«Зенит» провел первую тренировку на сборе в АвстрииМатч ТВ 14:55

Напомним, во вторник команда Сергея Семака прибыла на тренировочный сбор в Австрию. «Зенит» будет тренироваться в австрийском Зальфедене до 29 июня и сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).
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