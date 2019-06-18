Футбол
«Зенит» вылетает на сборы в АвстриюПетербургский дневник 03:17
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Происшествия
Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку
Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено в 19:36
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Политика
Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Россия отвергает любые обвинения в неизбирательных атаках в Сирии, а организациям ООН стоит лучше проверять свои источники информации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН.
Обновлено в 17:49
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Спорт
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи
Как сообщает Франс Пресс, накануне Платини был задержан во французском Нантере.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Меган и Гарри поделились подробностями своей свадьбы
В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.
Обновлено в 17:43
Наука
Сколько правды в сериале «Чернобыль»?
Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.
Обновлено 16 июня в 12:04
Наука
Обратимый суперклей на основе слизи улиток способен выдержать вес человека
По словам Шу Яна, слизь улиток обладает всеми необходимыми свойствами: когда улитки перемещаются, она очень вязкая, а после высыхания становится весьма прочной.
Обновлено в 09:30
Баскетбол
ЦСКА объявил об уходе Нандо Де Коло
Московский ЦСКА объявил о расставании с 31-летним французским защитником Нандо Де Коло, контракт которого с клубом истек.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Общество
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок
Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерениях баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:11
Экономика
Производство бетона и бульдозеров в России резко выросло
С января по май 2019 года рост промышленного производства в России составил 2,4 процента.
Обновлено в 11:46
Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Барселону»
Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17