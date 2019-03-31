«Зенит» выйдет на матч с «Оренбургом» в лазурной формеiReactor 04:52

В воскресенье, 31 марта, состоится матч «Зенита» против «Оренбурга». Петербургские спортсмены выступят в лазурной форме. Сообщается, что начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на «Газпром-Арене» в Северной столице.

«Зенит» выйдет на матч с «Оренбургом» в лазурной форме

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