Футбол

«Зенит» выйдет на матч с «Оренбургом» в лазурной формеiReactor 04:52

Зенит — Оренбург
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
В воскресенье, 31 марта, состоится матч «Зенита» против «Оренбурга». Петербургские спортсмены выступят в лазурной форме. Сообщается, что начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на «Газпром-Арене» в Северной столице.
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