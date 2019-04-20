Футбол

«Зенит» выйдет на матч с «Краснодаром» в белой формеТелеканал Санкт-Петербург 10:20

Краснодар — Зенит
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
5
Спаич
  
6
Рамирес
  
33
Перейра
  
8
Газинский
  
47
Уткин
  
7
Вандерсон
  
85
Игнатьев
  
16
Классон
  
99
Лунев
  
19
Смольников
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
18
Жирков
  
24
Ригони
  
27
Оздоев
  
25
Барриос
  
11
Дриусси
  
22
Дзюба
  
7
Азмун
  
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Зенитовцы прилетели в Краснодар накануне вечером. Футболисты отметили, что на удивление погода в Петербурге оказалась лучше.
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