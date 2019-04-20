Футбол
«Зенит» выйдет на матч с «Краснодаром» в белой формеТелеканал Санкт-Петербург 10:20
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
33
Перейра
8
Газинский
47
Уткин
7
Вандерсон
85
Игнатьев
16
Классон
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
25
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Зенитовцы прилетели в Краснодар накануне вечером. Футболисты отметили, что на удивление погода в Петербурге оказалась лучше.
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