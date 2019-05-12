Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивкамиВести.Ru 04:21

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
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«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

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Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКА

Спорт-Экспресс07:33

«Зенит» сыграет оставшиеся матчи РПЛ в футболках с чемпионским шевроном (фото)

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«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

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«Зенит» сыграет против ЦСКА в лазурной форме с чемпионскими нашивками

Петербургский дневник04:31

C ЦСКА «Зенит» сыграет в футболках с чемпионским шевроном

Спорт день за днем03:33
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Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

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496 сотрудников избиркомов скончались после выборов в Индонезии

Сразу 496 сотрудников избиркомов скончались по всей стране после выборов при подсчёте голосов.
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Автоспорт

Хюлькенберг на Гран-при Испании будет стартовать с пит-лейн

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг в квалификации Гран-при Испании сломал обновлённое переднее крыло.
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Шоу-бизнес

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Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Глава Генштаба Украины заявил о взломе его страницы в Facebook

Хакеры взломали Facebook-аккаунт главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Об этом он сам сообщил в социальной сети.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Общество

Бывшего адвоката Харви Вайнштейна отстранили от должности в Гарварде

Как уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ, это связано с тем, что юрист решил присоединиться к группе людей, которые защищают кинопродюсера, обвинённого в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 06:49
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
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Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Футбол

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Обновлено вчера в 16:08
Футбол

У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА

Обновлено в 07:36
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В массовом ДТП в Санкт-Петербурге подозревают 17-летнего школьника

В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.
Обновлено в 06:01
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
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Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Хоккей

Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Политика

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Бывшая жена Доренко прокомментировала новость об отмене его похорон

Обновлено в 03:15
Политика

Гуайдо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США Карлоса Веккьо встретиться с американскими военными.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:05
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
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