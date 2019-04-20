Футбол
«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в беломПетербургский дневник 06:24
Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветом формы на сегодняшний матч против «Краснодара», который пройдет на выезде в рамках Российской Премьер-Лиги. «Сегодня играем в белом!» - говорится в сообщении пресс-службы ФК «Зенит» в Twitter.
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