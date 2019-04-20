«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в беломПетербургский дневник 06:24

Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветом формы на сегодняшний матч против «Краснодара», который пройдет на выезде в рамках Российской Премьер-Лиги. «Сегодня играем в белом!» - говорится в сообщении пресс-службы ФК «Зенит» в Twitter.

«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом

Космос Посланник с Нибиру? Учёные нашли останки сухопутного кита с 4 копытами В Южной Америке учёные нашли останки сухопутного животного с 4 копытами. Исследователи говорят, что это древний кит.

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Общество Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.

Происшествия Двух подростков обстреляли в Москве На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.

Политика Раздача денег массовке Порошенко попала на видео В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Политика Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником» Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".

Шоу-бизнес Волочкова вызвала Собчак на дебаты Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.

Армия и оружие Российский фрегат «Адмирал Горшков» высоко оценили китайские СМИ Ранее стало известно, что российский фрегат, который возглавляет корабельную группировку ВМФ РФ, взял курс на военно-морскую базу Циндао, где должны будут пройти мероприятия, приуроченные к юбилею Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая, в которых также примет участие российских флот.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.

Транспорт Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.

Шоу-бизнес Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт» «Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.

Происшествия Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

Политика Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.

Происшествия Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.

Здоровье В России отмечают Национальный день донора Сегодня, 20 апреля, в России отмечают Национальный день донора.

Политика В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины» Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.