Футбол

«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в беломПетербургский дневник 06:24

Краснодар — Зенит
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветом формы на сегодняшний матч против «Краснодара», который пройдет на выезде в рамках Российской Премьер-Лиги. «Сегодня играем в белом!» - говорится в сообщении пресс-службы ФК «Зенит» в Twitter.
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