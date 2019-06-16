Футбол
СМИ: Футболист «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит»RT на русском 09:16
Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Хавбек является воспитанником сине-бело-голубых.
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с чего всё началось
Речь идет о полноценном трансфере. Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.Спорт-Экспресс08:08
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Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
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Английская пресса сообщает, что владелец "Челси" Роман Абрамович уговорил главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда возглавить "синих".
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Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
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Дензнак признания. Сколько современных рублей «весил» советский рубль
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Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Губернатор призвал пензенцев не верить фейковым новостям о Чемодановке
С момента конфликта в Чемодановке прошло всего три дня, но за это время паблики соцсетей наводнили десятки фейковых новостей, которые многие впечатлительные граждане принимают за чистую монету и распространяют дальше.
Обновлено в 09:13
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Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
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Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
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Обновлено вчера в 12:36
Кино
Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре»
Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».
Обновлено в 09:52
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Xiaomi назвали Redmi K20 Pro самым быстрым телефоном в мире
Xiaomi выпустила в социальных сетях изображение тизера, в котором называет Redmi K20 Pro "самым быстрым телефоном в мире".
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
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Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн
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Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
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Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
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18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма.
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Кино
В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино
Показом комедии "Жили-были" в Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино, организованный Общенациональной программой "В кругу семьи".
Обновлено в 09:12