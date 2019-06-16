Футбол

СМИ: Футболист «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит»RT на русском 09:16

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Хавбек является воспитанником сине-бело-голубых.
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Сутормин близок к переходу в «Зенит»

Речь идет о полноценном трансфере. Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
Спорт-Экспресс08:08

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СМИ: Игрок «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит»

Телеканал Санкт-Петербург09:53

СМИ: Футболист «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит»

RT на русском09:16

Полузащитник «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит»

78.ru08:36

«Зенит» выиграл конкуренцию за Сутормина

Спорт день за днем08:49

СМИ: «Зенит» покупает Сутормина

Soccer.ru08:24

«СЭ»: Сутормин близок к переходу в «Зенит»

Sports.ru08:20

Сутормин близок к переходу в «Зенит»

Спорт-Экспресс08:08
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Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
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Английская пресса сообщает, что владелец "Челси" Роман Абрамович уговорил главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда возглавить "синих".
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Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой

Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
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Обновлено вчера в 17:07
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Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

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Обновлено в 08:38
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Обновлено вчера в 12:13
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Турецкая армия нанесла удар по армии Сирии на севере Хамы

Обновлено в 06:10
Футбол

«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн

Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.
Обновлено в 09:24
Общество

Экстренно госпитализирована Галина Волчек

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В центре Киева прогремел мощный взрыв

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18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма.
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В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино

Показом комедии "Жили-были" в Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино, организованный Общенациональной программой "В кругу семьи".
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Алексей Сутормин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Оренбург».
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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