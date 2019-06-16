СМИ: Футболист «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит»RT на русском 09:16

Речь идет о полноценном трансфере. Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

с чего всё началось

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Хавбек является воспитанником сине-бело-голубых.

СМИ: Футболист «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит»

Спорт день за днем

Экономика Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Политика Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Происшествия Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП в Пермском крае Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Пермском крае, в результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы.

Общество Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий возможность стихийных бедствий и связанного с ними ущерба.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Происшествия Сотни человек пришли проститься с убитым в драке в Чемодановке На похороны 33-летнего жителя поселка Чемодановка Пензенской области, погибшего в ходе массовой драки, пришли не менее 300 человек.

Футбол Абрамович уговорил Лэмпарда возглавить «Челси» Английская пресса сообщает, что владелец "Челси" Роман Абрамович уговорил главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда возглавить "синих".

Происшествия Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.

Политика В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.

Экономика Дензнак признания. Сколько современных рублей «весил» советский рубль «АиФ» решил подсчитать, сколько же современных российских рублей весит один старый советский рубль.

Происшествия Губернатор призвал пензенцев не верить фейковым новостям о Чемодановке С момента конфликта в Чемодановке прошло всего три дня, но за это время паблики соцсетей наводнили десятки фейковых новостей, которые многие впечатлительные граждане принимают за чистую монету и распространяют дальше.

Политика Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без света Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Кино Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре» Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».

Гаджеты Xiaomi назвали Redmi K20 Pro самым быстрым телефоном в мире Xiaomi выпустила в социальных сетях изображение тизера, в котором называет Redmi K20 Pro "самым быстрым телефоном в мире".

Армия и оружие В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

Футбол «Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.

Общество Экстренно госпитализирована Галина Волчек В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.

Армия и оружие Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.

Шоу-бизнес Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».