«Зенит» выбыл из Лиги Чемпионов, проиграв в «золотом сете» «Скре»Нева Спорт 15:23

Наиболее результативным игроком встречи стал Георг Грозер, принесший гостям 28 очков. Вернувшийся в строй доигровщик Ореол Камехо набрал 17 очков. Ранее казанский «Зенит» пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, победив в «золотом сете» у у другого польского клуба «Гданьск» — 15:12.

«Зенит» выбыл из Лиги Чемпионов, проиграв в «золотом сете» «Скре»

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