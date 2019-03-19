Спорт
«Зенит» выбыл из Лиги Чемпионов, проиграв в «золотом сете» «Скре»Нева Спорт 15:23
Наиболее результативным игроком встречи стал Георг Грозер, принесший гостям 28 очков. Вернувшийся в строй доигровщик Ореол Камехо набрал 17 очков. Ранее казанский «Зенит» пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, победив в «золотом сете» у у другого польского клуба «Гданьск» — 15:12.
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