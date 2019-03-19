Футбол
«Зенит» выбыл из Лиги Чемпионов, проиграв в «золотом сете» «Скре»Нева Спорт 15:23
«Зенит» проиграл в нем «Скре» со счетом 11:15 и выбыл из борьбы. Наиболее результативным игроком встречи стал Георг Грозер, принесший гостям 28 очков. Вернувшийся в строй доигровщик Ореол Камехо набрал 17 очков.
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Волейбольный «Зенит» претендует на выход в полуфинал Лиги чемпионов
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