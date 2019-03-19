Футбол

«Зенит» выбыл из Лиги Чемпионов, проиграв в «золотом сете» «Скре»Нева Спорт 15:23

«Зенит» проиграл в нем «Скре» со счетом 11:15 и выбыл из борьбы. Наиболее результативным игроком встречи стал Георг Грозер, принесший гостям 28 очков. Вернувшийся в строй доигровщик Ореол Камехо набрал 17 очков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала

Невские Новости16:01

Волейбольный «Зенит» претендует на выход в полуфинал Лиги чемпионов

КП - Санкт-Петербургвчера в 10:59

«Зенит» СПб - «Скра»: ждать ли легкую победу?

Все про Спорт рувчера в 10:41

Волейбольный «Зенит» закончил выступление в Лиге чемпионов

Петербургский дневник15:32

Питерский «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов, уступив «Скре» в «золотом» сете

Чемпионат15:05

Питерский «Зенит» проиграл в золотом сете «Скра» и вылетел из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс14:59

Ореол Камехо: «Мы проделали хорошую работу в Лиге чемпионов»

Матч ТВ16:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Происшествия

Перформанс мужчины в стрингах в Третьяковке попал на видео

Обновлено в 16:35
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше

Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:04
Политика

Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»

Обновлено в 16:31
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина

Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Общество

Любительницу слишком темного загара обвинили в расизме

Обновлено в 06:17
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросилась в отставку

Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Музыка

Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено в 11:39
Теннис

Теннисист Рублев пробился в основную сетку турнира в Майами

Обновлено в 16:25
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика

МИД РФ пообещал обязательно ответить на санкции Австралии

Санкции Австралии, наложенные на россиян из-за инцидента в районе Керченского пролива, без ответа на останутся.
Обновлено в 14:35
Транспорт

В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»

Мэр Москвы посетил строящуюся станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии, сообщает m24.
Обновлено в 15:27
Футбол

Германия — Сербия 0:1 (2-й тайм)

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Обновлено вчера в 20:11
Здоровье

Около тысячи врачей прошли подготовку по специальности «гериатрия»

Около одной тысячи российских врачей прошли первичную подготовку по специальности «гериатрия».
Обновлено в 14:24
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой

Здоровье госпитализированной порноактрисы Елены Берковой резко ухудшилось.
Обновлено в 15:21
Авто

Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

За последнее время в Донбассе зафиксировано более 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов ВСУ.
Обновлено в 15:49
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Авто

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Второе место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников российского автопарка занимает Chevrolet Niva.
Обновлено в 08:26
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:14
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Авто

Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное