Футбол
«Зенит» выбыл из Лиги Чемпионов, проиграв в «золотом сете» «Скре»Нева Спорт 15:23
Наиболее результативным игроком встречи стал Георг Грозер, принесший гостям 28 очков. Вернувшийся в строй доигровщик Ореол Камехо набрал 17 очков. Ранее казанский «Зенит» пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, победив в «золотом сете» у у другого польского клуба «Гданьск» — 15:12.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Волейбол. Зенит Спб – СКРА Белхатов. Прогноз на матч Европейской Лиги Чемпионов
Букмекеры.рфвчера в 23:02
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика
Политолог оценил массовое обновление губернаторского корпуса
Не форс-мажор, а плановые ротации В беседе с корреспондентом издания "ПолитРоссия" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, что в обновлении губернаторского корпуса ничего странного нет.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Наука
Темную материю предложили ловить сверхпроводящими нанопроводами
Физики предложили новый способ детектирования частиц темной материи.
Обновлено в 11:00
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Экономика
Центр Хруничева намерен избавиться от долгов в 2021–2022 годах
В настоящий момент предприятие наверстывает выполнение просроченных контрактов.
Обновлено в 18:40
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Экономика
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой
Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Общество
В Амстердаме решили запретить экскурсии по «кварталу красных фонарей»
Запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города "квартала красных фонарей" намерены с будущего года ввести власти Амстердама.
Обновлено в 21:05
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела в Израиль накануне родов
Незадолго до появления первенца на свет Саша Савельева улетела в Израиль. Возможно, первенец солистки группы «Фабрика» появится за границей.
Обновлено в 13:00
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Космос
На МКС установят российский научный комплекс для создания карты неба
На российском модуле Международной космической станции установят научный комплекс для создания карты неба.
Обновлено вчера в 21:10
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал сообщение об уходе Сергея Шнурова со сцены
По мнению Юрия Лозы, творчество Сергея Шнурова не представляет художественной ценности, его стихотворный талант нельзя сравнить с дарованием Патсернака или Пушкина.
Обновлено в 20:29
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство РФ расширило перечень госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 02:33
Политика
Лидер «Ночных волков» Хирург попал в санкционный список Украины
Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) внесен в санкционный список Украины.
Обновлено в 20:07
Хоккей
Ковальчук назвал фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина
Наибольшие шансы завоевать Кубок Гагарина имеют «Авангард», СКА и ЦСКА.
Обновлено в 18:57
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено в 13:12
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне
Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.
Обновлено в 19:11
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на ракеты «Зенит» на Украине
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Культура
Нарышкин расскажет об истории преступлений нацистов на территории СССР
Круглый стол состоится в Доме Российского исторического общества 20 марта председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин проведет круглый стол, посвященный истории преступлений нацистов на территории СССР.
Обновлено в 00:42
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17