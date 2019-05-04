«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»Gazeta.SPb 05:12

ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.

«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Футбол Дзюба впервые выиграл чемпионат России Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.

Политика Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Угрозы санкций США не остановят сотрудничество РФ и Ирана Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что никакие угрозы новых санкций США не остановят взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тегерана.

Происшествия Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов на группу военных Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали жертвами нападения неизвестных бандитов в венесуэльском штате Арагуа, сообщает в субботу портал Infobae.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала стройную фигуру в купальнике Регина Тодоренко пока не вернулась к былой форме, но регулярно показывает подписчикам, как меняется ее тело.

Единоборства Боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что завершил подготовку к предстоящему бою с бразильцем Вискарди Андраде, который состоится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).

Политика В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.

Происшествия На западе Москвы упал башенный кран Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Религия Поездку патриарха в Петербург перенесли Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.

Хоккей Ковальчук: слава богу, что кто-то еще считает меня лучшим Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не видел на трибунах арены в Брно баннер "Kovy is the best", но рад, что кто-то еще считает его лучшим.

Политика В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Политика Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.

Футбол Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.

Здоровье Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.