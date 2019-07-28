Футбол
«Зенит» вторым после ЦСКА преодолел рубеж в 1000 набранных очков в РПЛSport24.ru вчера в 09:30
|1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
|46′
Савелий Козлов
|54′
|55′
Артем Дзюба
|65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
|65′
|69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
|69′
|72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
|78′
Алексей Сутормин
|78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
|80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
|89′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
15
Зотов
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
88
Галаджан
8
Мишкич
10
Алвеш
20
Фамейе
9
Деспотович
99
Лунев
3
Сантос
6
Иванович
24
Маммана
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
11
Дриусси
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Как сообщает официальный твиттер РПЛ, 3 очка, набранные «Зенитом» по итогам матча с «Оренбургом», стали для клуба из Санкт-Петербурга 999-м, 1000-м и 1001-м в РПЛ. «Зенит» — второй после ЦСКА клуб Премьер-лиги, кому удалось преодолеть рубеж в 1000 набранных очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» - второй клуб после ЦСКА, набравший больше 1000 очков в российской премьер-лиге
Спорт-Экспрессвчера в 09:55
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика
Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке
В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей
Муниципальному депутату Александре Парушиной в ходе акции разбили голову дубинкой.
Обновлено 27 июля в 11:05
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Трамп не стал винить Турцию за покупку российских С-400
Президент США Дональд Трамп заявило, что не винит Турцию за то, что она предпочла купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что в итоге заставляет его администрацию исключить члена НАТО из программы по истребителям F-35.
Обновлено 26 июля в 17:13
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Паводок в Амурской области: подтоплено почти 600 домов
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области, паводок уже подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено 27 июля в 02:03
Происшествия
В Волгоградской области из цистерны вытекла соляная кислота
Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней
В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Политика
В ЕС заявили о нарушениях при задержаниях на акции в Москве
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции.
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство
Обновлено вчера в 18:25