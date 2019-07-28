Как сообщает официальный твиттер РПЛ, 3 очка, набранные «Зенитом» по итогам матча с «Оренбургом», стали для клуба из Санкт-Петербурга 999-м, 1000-м и 1001-м в РПЛ. «Зенит» — второй после ЦСКА клуб Премьер-лиги, кому удалось преодолеть рубеж в 1000 набранных очков.

«Зенит» вторым после ЦСКА преодолел рубеж в 1000 набранных очков в РПЛ

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