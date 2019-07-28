Футбол

«Зенит» вторым после ЦСКА преодолел рубеж в 1000 набранных очков в РПЛSport24.ru вчера в 09:30

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Как сообщает официальный твиттер РПЛ, 3 очка, набранные «Зенитом» по итогам матча с «Оренбургом», стали для клуба из Санкт-Петербурга 999-м, 1000-м и 1001-м в РПЛ. «Зенит» — второй после ЦСКА клуб Премьер-лиги, кому удалось преодолеть рубеж в 1000 набранных очков.
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